Arbitri della 32° giornata del campionato di Serie C 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la trentaduesima giornata del campionato di Lega Pro 2021/2022 in programma dal 15 al 17 marzo

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 32° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare della tre gironi ricordando che il programma si aprirà martedì 15 marzo alle ore 14.30 con Viterbese – Pistoiese per il girone B che propone tra i big match da una parte Pescara – Cesena e dall’altra Entella – Ancona-Matelica con fischio d’inizio sempre alle 21. Mercoledì sarà invece la volta del girone A e del C a partire dalle ore 14.30 con Padova – Mantova da una parte e con Messina – Catanzaro e Taranto – Avellino dall’altra. La capolista del girone C Bari contro la Juve Stabia alle ore 21 mentre quella dell’A, il Sudtirol alle 18 ospita il Pro Sesto. Si gioca anche giovedì con due posticipi, entrambi per il Girone A ovvero Triestina – Pergolettese alle 14.30 e Giana Erminio – FeralpiSalò alle 18.

GIRONE A

1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. LEGNAGO SALUS S.R.L.

Giuseppe Mucera

Palermo

Giovanni Dell’Orco

Policoro

Andrea Zezza

Ostia Lido

Stefano Selva

Alghero

AC TRENTO 1921 S.R.L. VIRTUS VERONA

Domenico Castellone

Napoli

Amedeo Fine

Battipaglia

Emanuele Spagnolo

Reggio Emilia

Alessandro Di Graci

Como

CALCIO LECCO 1912 S.R.L. JUVENTUS U23

Marco Emmanuele

Pisa

Franck Loic Nana Tchato

Aprilia

Lorenzo D’Ilario

Tivoli

Fabrizio Ramondino

Palermo

FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. AURORA PRO PATRIA

Enrico Gigliotti

Cosenza

Andrea Bianchini

Perugia

Giampaolo Jorgji

Albano Laziale

Francesco Lipizer

Verona

FUSSBALLCLUB SUDTIROL. PRO SESTO 1913 S.R.L.

Luca Angelucci

Foligno

Andrea Nasti

Napoli

Giuseppe Trischitta

Messina

Giuseppe Sassano

Padova

GIANA ERMINIO S.R.L. FERALPISALO S.R.L.

Leonardo Mastrodomenico

Matera

Alessandro Munerati

Rovigo

Roberto Allocco

Bra

Stefano Raineri

Como

PADOVA CALCIO MANTOVA FC SRL

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

Mauro Dell’Olio

Molfetta

Federico Votta

Moliterno

Bogdan Nicolae Sfira

Pordenone

PRO VERCELLI ALBINOLEFFE S.R.L.

Roberto Lovison

Padova

Francesco Picciche’

Trapani

Francesco Tagliaferri

Faenza

Alberto Poli

Verona

RENATE S.R.L. PIACENZA CALCIO 1919 SRL

Valerio Crezzini

Siena

Giacomo Bianchi

Pistoia

Cristiano Pelosi

Ercolano

Giuseppe Rispoli

Locri

TRIESTINA CALCIO 1918 PERGOLETTESE 1932 S.R.L.

Fabio Pirrotta

Barcellona Pozzo di Gotto

Ivan Catallo

Frosinone

Matteo Pressato

Latina

Marco Menozzi

Treviso

GIRONE B

AQUILA 1902 MONTEVARCHI LUCCHESE 1905 ARL

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

Andrea Cravotta

Citta’ di Castello

Michele Piatti

Como

Simone Gavini

Aprilia

CARRARESE CALCIO S.R.L. OLBIA

Luca De Angeli

Milano

Glauco Zanellati

Seregno

Vincenzo Abbinante

Bari

Stefano Moretti

Como

DELFINO PESCARA 1936 CESENA F.C. S.R.L.

Adalberto Fiero

Pistoia

Mattia Politi

Lecce

Vincenzo Pedone

Reggio Calabria

Simone Pistarelli

Fermo

FERMANA F.C. SRL TERAMO CALCIO

Gioele Iacobellis

Pisa

Giuseppe Lipari

Brescia

Diego Peloso

Nichelino

Paul Leonard Mihalache

Terni

GROSSETO CITTA’ DI PONTEDERA SRL

Mario Davide Arace

Lugo di Romagna

Davide Santarossa

Pordenone

Emanuele Fumarulo

Barletta

Mario Picardi

Viareggio

GUBBIO IMOLESE CALCIO 1919

Stefano Nicolini

Brescia

Lorenzo Poma

Trapani

Franco Iacovacci

Latina

Sebastian Petrov

Roma 1

MODENA F.C. 2018 S.R.L. SIENA

Nicolo’ Marini

Trieste

Andrea Torresan

Bassano del Grappa

Mattia Bartolomucci

Ciampino

Aleksandar Djurdjevic

Trieste

REGGIANA 1919 SPA VIS PESARO 1898 A R.L.

Francesco Luciani

Roma 1

Amir Salama

Ostia Lido

Alessandro Maninetti

Lovere

Sajmir Kumara

Verona

VIRTUS ENTELLA ANCONA MATELICA SRL

Simone Taricone

Perugia

Carmine De Vito

Napoli

Simone Asciamprener Rainieri

Milano

Gabriele Restaldo

Ivrea

VITERBESE PISTOIESE 1921

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Giacomo Monaco

Termoli

Alessandro Antonio Boggiani

Monza

Cristiano Ursini

Pescara

GIRONE C

A.C.R. MESSINA CATANZARO 1929

Valerio Maranesi

Ciampino

Giacomo Pompei Poentini

Pesaro

Maicol Ferrari

Rovereto

Mattia Ubaldi

Roma 1

AZ PICERNO POTENZA CALCIO S.R.L.

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

Thomas Miniutti

Maniago

Marco Ceolin

Treviso

Mario Cascone

Nocera Inferiore

BARI JUVE STABIA

Daniele Rutella

Enna

Giulio Basile

Chieti

Milos Tomasello Andulajevic

Messina

Fabio Rosario Luongo

Napoli

CALCIO CATANIA S.P.A. CAMPOBASSO 1919

Maria Marotta

Sapri

Alex Cavallina

Parma

Marco Croce

Nocera Inferiore

Federico Longo

Paola

LATINA CALCIO 1932 VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Filippo Giaccaglia

Jesi

Giuseppe Pellino

Frattamaggiore

Paolo Tomasi

Schio

Julio Milan Silvera

Valdarno

MONOPOLI 1966 S.R.L. U.S. VIBONESE CALCIO SRL

Matteo Centi

Terni

Mirco Carpi Melchiorre

Orvieto

Antonio Marco Vitale

Ancona

Guido Verrocchi

Sulmona

PAGANESE CALCIO 1926 SRL CALCIO FOGGIA 1920

Davide Di Marco

Ciampino

Giorgio Ravera

Lodi

Ayoub El Filali

Alessandria

Valerio Pezzopane

L’Aquila

PALERMO FIDELIS ANDRIA 1928

Marco Monaldi

Macerata

Stefano Montagnani

Bolzano

Fabio Mattia Festa

Avellino

Alberto Ruben Arena

Torre del Greco

TARANTO CALCIO 1906 SRL AVELLINO 1912

Mario Saia

Palermo

Antonio Severino

Campobasso

Luca Feraboli

Brescia

Giorgio Di Cicco

Lanciano

TURRIS MONTEROSI TUSCIA FC SRL

Luigi Catanoso

Reggio Calabria

Francesco Collu

Oristano

Ciro Di Maio

Molfetta

Felipe Salvatore Viapiana

Catanzaro