Arbitri della 33° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 15 al 18 aprile e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 33ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022. Il programma della giornata partirà venerdì 15 aprile alle ore 19 quando scenderanno in campo Spezia e Inter sotto la direzione di Fabio Maresca della sezione di Napoli. I precedenti con la squadra bianconera vedono vittorie 5 pareggi e una sconfitta mentre con i nerazzurri 6 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte. Alle ore 21 invece sarà la volta del Milan che ospiterà il Genova, designato alla direzione dell’incontro arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto di Padova ho avuto 7 precedenti con il Milan dove i rossoneri hanno ottenuto 5 vittorie un pareggio è una sconfitta. Il ricco programma del sabato vede tra gli incontri quella della Juventus che affronterà in casa il Bologna. Il match sarà diretto da Jean Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata ha diretto tre volte la Juventus che ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta mentre il Bologna nei quattro precedenti un pareggio e 3 sconfitte. Lazio – Torino invece che chiuderà il programma di domani e sarà diretto da Prontera. C’è un solo precedente per biancocelesti del 23 maggio 2021 quando la squadra per 2-0 in casa contro il Sassuolo mentre si tratta di un inedito per il Torino. Nella giornata di lunedì 18 aprile spicca il big match tra Napoli e Roma affidato alla direzione di Di Bello di Brindisi. il Napoli nell’ultimo precedente aveva sconfitto l’Atalanta 3-1 fuori casa il 3 aprile 2022 mentre la Roma invece ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 direzioni quando sconfisse 4-3 il Cagliari. Tra le sconfitte invece ricordiamo quelle con l’Inter in campionato e in Coppa Italia. Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della trentatreesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 33ª Giornata di andata

VENERDÍ 15 APRILE 2022

SPEZIA – INTER h. 19.00

MARESCA

BACCINI – LOMBARDI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO

MILAN – GENOA h. 21.00

CHIFFI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: PASSERI

SABATO 16 APRILE 2022

CAGLIARI – SASSUOLO h. 12.30

MASSA

BERTI – PAGLIARDINI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI

SAMPDORIA–SALERNITANA h. 14.30

VALERI

DEI GIUDICI – LOMBARDO

IV: COLOMBO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: MONDIN

UDINESE – EMPOLI h. 14.30

MARCHETTI

PERROTTI – SECHI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – VENEZIA h. 16.30

ABISSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

SACCHI

GALETTO – ZINGARELLI

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: CECCONI

LAZIO – TORINO h. 20.45

PRONTERA

PRETI – BINDONI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

LUNEDÌ 18 APRILE 2022

NAPOLI – ROMA h. 19.00

DI BELLO

MELI – VALERIANI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

ATALANTA – H. VERONA h. 21.00

PICCININI

IMPERIALE – MARGANI

IV: GARIGLIO

VAR: FABBRI

AVAR: LO CICERO