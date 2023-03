Arbitri della 35° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dall’1 al 3 aprile

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 35° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare da sabato 1 a lunedì 3 aprile. il programma si apre sabato con il girone B al completo. Spicca Ancona-Carrarese in chiave playoff, arbitra Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Le inseguitrici Entella e Cesena giocano in casa rispettivamente contro Pontedera e Lucchese. Designati per questi due incontri Kevin Bonacina di Bergamo e Eugenio Scarpa di Collegno. Domenica sarà la volta degli altri due gironi. In quello A designato Giuseppe Collu di Cagliari per Juventus Next Gen FeralpiSalò mentre per Pro Patria-Pordenone troviamo Daniele Vigilio di Trapani. La Pro Sesto ospita nel big match di giornata la Virtus Verona, gara affidata dal fischietto di Matteo Centi di Terni. Altro scontro interessante tra Renate e Lecco (in posticipo lunedì 3 aprile) con arbitro Andrea Calzavara di Varese. Nel girone C la capolista Catanzaro in casa del Giugliano con Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa ad arbitrare. Il Crotone affronta il Taranto in casa sotto la direzione di Valerio Pezzopane de L’Aquila mentre il Pescara torna all’Adriatico per ospitare la Virtus Francavilla, partita assegnata al fischietto di Simone Taricone/sezione di Perugia.

SERIE C – DESIGNAZIONI 35ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE MANTOVA Antonio Di Reda Molfetta Fabio Dell’Arciprete Vasto Vincenzo Abbinante Bari Kristian Bello’ Castelfranco Veneto JUVENTUS NEXT GEN FERALPISALO Giuseppe Collu Cagliari Maicol Ferrari Rovereto Alessandro Munerati Rovigo Luca Cherchi Carbonia L.R. VICENZA TRENTO Mattia Caldera Como Simone Biffi Treviglio Franco Iacovacci Latina Gerardo Garofalo Torre del Greco NOVARA PERGOLETTESE Mauro Gangi Enna Rodolfo Spataro Rossano Marat Ivanavich Fiore Genova Ferdinando Emanuel Toro Catania PADOVA SANGIULIANO Dario Madonia Palermo Giovanni Dell’Orco Policoro Giacomo Bianchi Pistoia Vittorio Emanuele Daddato Barletta PRO PATRIA PORDENONE Daniele Virgilio Trapani Giuseppe Centrone Molfetta Giacomo Monaco Termoli Giorgio Vergaro Bari PRO SESTO VIRTUS VERONA Matteo Centi Terni Vincenzo Pedone Reggio Calabria Antonino Junior Palla Catania Stefano Selva Alghero PRO VERCELLI ARZIGNANO V Andrea Ancora Roma 1 Mario Pinna Oristano Marco Colaianni Bari Saverio Esposito Ercolano RENATE LECCO Andrea Calzavara Varese Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Francesco Collu Oristano Enrico Maggio Lodi TRIESTINA PIACENZA Claudio Panettella Bari Fabrizio Aniello Ricciardi Ancona Massimiliano Bonomo Milano Samuele Andreano Prato

GIRONE B

ANCONA CARRARESE Luigi Catanoso Reggio Calabria Luca Feraboli Brescia Giuseppe Licari Marsala Alessandro Recchia Brindisi AQUILA MONTEVARCHI S. DONATO TAVARNELLE Marco Monaldi Macerata Marco Ceolin Treviso Giorgio Ravera Lodi Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 CESENA LUCCHESE Eugenio Scarpa Collegno Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Santino Spina Palermo Enrico Eremitaggio Ancona FERMANA SIENA Aleksandar Djurdjevic Trieste Diego Peloso Nichelino Pierpaolo Vitale Salerno Alessio Amadei Terni FIORENZUOLA TORRES Fabrizio Pacella Roma 2 Daniel Cadirola Milano Marco Giudice Frosinone Riccardo Fichera Milano GUBBIO VIS PESARO Valerio Vogliacco Bari Ayoub El Filali Alessandria Alessandro Rastelli Ostia Lido Gianluca Martino Firenze IMOLESE RIMINI Sajmir Kumara Verona Franck Loic Nana Tchato Aprilia Emilio Micalizzi Palermo Mattia Nigro Prato OLBIA ALESSANDRIA Antonino Costanza Agrigento Marco Cerilli Latina Marco Croce Nocera Inferiore Leonardo Di Mario Ciampino REGGIANA RECANATESE Niccolo’ Turrini Firenze Alessandro Parisi Bari Luca Landoni Milano Mattia Drigo Portogruaro VIRTUS ENTELLA PONTEDERA Kevin Bonacina Bergamo Marco Belsanti Bari Marco Porcheddu Oristano Francesco D’Eusanio Faenza

GIRONE C