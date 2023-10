Arbitri della 7° giornata del campionato Primavera 1 2023/2024

Le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato Primavera 1 2023/2024 in programma dal 21 al 23 ottobre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Primavera 1 2023/24 in programma da sabato 21 a lunedì 23 ottobre 2023. Per gli anticipi delle ore 11 Lecce-Frosinone Roma-Milan sono stati designati rispettivamente Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio e Giuseppe Vingo di Pisa. Per la partita Inter-Sassuolo troviamo la direzione di Andrea Ancora di Roma 1 mentre domenica per Juventus-Genoa ci sarà Andrea Calzavare di Varese. Tra i posticipi del lunedì troviamo Atalanta-Bologna, gara che sarà arbitrata da Mattia Caldera di Como.

PRIMAVERA 1 – DESIGNAZIONI 7° GIORNATA 2023/2024