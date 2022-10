Arbitri dell’8° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 15 al 17 ottobre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali dell‘8° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 15 al 17 ottobre 2022. Il programma si aprirà sabato 15 ottobre alle ore 12:30 con la partita Monterosi Tuscia – Calcio Giugliano per il girone C affidata alla direzione Samuele Andreano di Prato. Le capoliste Catanzaro e Crotone affronteranno rispettivamente Viterbese in casa e Foggia in trasferta. Il primo incontro sarà diretto da Kevin Bonacina di Bergamo, il secondo da Alessandro Di Graci di Como. Nella giornata di domenica in campo i gironi A e B mentre lunedì 17 ottobre Mantova – Pordenone, gara assegnata a Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO FERALPISALO S.R.L. Mario Perri Roma 1 Roberto D’Ascanio Roma 2 Federico Fratello Latina Lorenzo Massari Torino AURORA PRO PATRIA AC TRENTO 1921 S.R.L. Simone Gauzolino Torino Giacomo Bianchi Pistoia Alessandro Marchese Napoli Alberto Munfuletto Bra JUVENTUS U23 PRO SESTO 1913 S.R.L. Fabrizio Pacella Roma 2 Paolo Tomasi Schio Marco Colaianni Bari Andrea Ancora Roma 1 MANTOVA FC SRL PORDENONE. Francesco Carrione Castellammare di Stabia Federico Votta Moliterno Federico Pragliola Terni Simone Taricone Perugia NOVARA FOOTBALL CLUB SPA CALCIO LECCO 1912 S.R.L. Andrea Bordin Bassano del Grappa Giovanni Dell’Orco Policoro Marco Cerilli Latina Marco Giordano Matera PADOVA CALCIO VIRTUS VERONA Mattia Caldera Como Giorgio Ravera Lodi Roberto Allocco Bra Andrea Terribile Bassano del Grappa PRO VERCELLI PIACENZA CALCIO 1919 SRL Francesco Burlando Genova Michele Decorato Cosenza Davide Fedele Lecce Vincenzo Hamza Riahi Lovere RENATE S.R.L. L.R. VICENZA S.P.A. Dario Madonia Palermo Antonino Junior Palla Catania Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia Ferdinando Emanuel Toro Catania SAN GIULIANO CITY S.R.L. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. Giorgio Bozzetto Bergamo Marco Pilleri Cagliari Andrea Rizzello Casarano Roberto Lovison Padova TRIESTINA CALCIO 1918 ALBINOLEFFE S.R.L. Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto Giulia Tempestilli Roma 2 Simone Piazzini Prato Mauro Stabile Padova

GIRONE B

ANCONA MATELICA SRL FERMANA F.C. SRL Leonardo Mastrodomenico Matera Giuseppe Lipari Brescia Alessandro Parisi Bari Stefano Striamo Salerno CARRARESE CALCIO S.R.L. CITTA’ DI PONTEDERA SRL Giorgio Di Cicco Lanciano Luca Chiavaroli Pescara Matteo Cardona Catania Mattia Mirri Savona CESENA F.C. S.R.L. IMOLESE CALCIO 1919 Andrea Calzavara Varese Francesco Valente Roma 2 Mattia Bartolomucci Ciampino Pierfrancesco Saugo Bassano del Grappa FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI Aleksandar Djurdjevic Trieste Veronica Martinelli Seregno Mario Pinna Oristano Carlo Esposito Napoli GUBBIO REGGIANA 1919 SPA Simone Galipo’ Firenze Fabio Mattia Festa Avellino Emanuele Bocca Caserta Giuseppe Vingo Pisa RECANATESE S.R.L. LUCCHESE 1905 ARL Davide Gandino Alessandria Michele Rispoli Locri Ilario Montanelli Lecco Antonino Costanza Agrigento RIMINI 1912 S.R.L. VIS PESARO 1898 A R.L. Sajmir Kumara Verona Matteo Paggiola Legnago Francesco Romano Isernia Mattia Nigro Prato SAN DONATO TAVARNELLE ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL Francesco D’Eusanio Faenza Michele Fracchiolla Bari Gianluca Scardovi Imola Andrea Giordani Aprilia SEF TORRES 1903 SIENA Filippo Giaccaglia Jesi Rosario Antonio Grasso Acireale Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Luca De Angeli Milano VIRTUS ENTELLA OLBIA Valerio Crezzini Siena Alessandro Antonio Boggiani Monza Carmine De Vito Napoli Gianluca Guitaldi Rimini

GIRONE C