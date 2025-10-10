Diretta di Arezzo-Gubbio di Venerdì 10 ottobre 2025: arriva al quarto di gioco la rete che regala l’ottava vittoria stagionale ai toscani

AREZZO – Allo stadio Comunale, l’Arezzo conquista tre punti fondamentali battendo il Gubbio 1-0 nella nona giornata del Girone B di Serie C. Una vittoria di misura, maturata nei primi minuti, che conferma la solidità della squadra di Cristian Bucchi e la sua leadership in classifica.

Cronaca della partita

Partenza fulminea per l’Arezzo: al 4’ Tavernelli si procura un rigore con una percussione centrale e Cianci lo trasforma con freddezza, spiazzando Bagnolini. Il vantaggio galvanizza gli amaranto, che gestiscono il possesso con ordine e provano a colpire in ripartenza.

Il Gubbio fatica a reagire nel primo tempo, con poche occasioni e un centrocampo impreciso. Nella ripresa, mister Di Carlo inserisce La Mantia e Tentardini per dare maggiore peso offensivo, ma l’Arezzo si difende con compattezza. Venturi è attento su un paio di conclusioni da fuori, mentre Ravasio e Meli sfiorano il raddoppio nel finale.

Il match si chiude senza ulteriori reti, con l’Arezzo che porta a casa l’ottava vittoria stagionale su nove gare, confermando una difesa granitica e un attacco cinico.

Tabellino

AREZZO: Venturi G., Renzi A. (dal 45’+2 pt De Col F.), Gilli M., Chiosa M., Righetti S., Eklu S. M., Guccione F. (dal 25′ st Iaccarino G.), Chierico L. (dal 25′ st Meli M.), Varela Djamanca M. (dal 32′ st Dell’Aquila F.), Cianci P. (dal 32′ st Ravasio M.), Tavernelli C.. A disposizione: De Col F., Dell’Aquila F., Galli A., Gigli N., Iaccarino G., Meli M., Perrotta F., Ravasio M., Tito F., Trombini L.

GUBBIO: Bagnolini N., Bruscagin M., Di Bitonto A., Signorini A., Zallu F. (dal 38′ st Ghirardello T.), Hraiech S. (dal 30′ st Minta A.), Djankpata H. (dal 39′ st Niang O.), Carraro F., Podda L. (dal 16′ st La Mantia A.), Spina M. (dal 16′ st Tentardini A.), Tommasini C.. A disposizione: Baroncelli L., Conti V., Di Massimo A., Fazzi N., Ghirardello T., Krapikas T., La Mantia A., Minta A., Niang O., Rosaia G., Tentardini A., Tomasella M.

Reti: al 4′ pt Cianci P. (Arezzo) .

Ammonizioni: al 24′ pt Guccione F. (Arezzo) al 24′ pt Podda L. (Gubbio).

Bucchi alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Gubbio, Cristian Bucchi ha sottolineato come la presenza di tanti ex tra gli avversari non rappresenti un incentivo particolare per la sua squadra. Per il tecnico amaranto, la vera motivazione risiede nel desiderio di vincere una gara importante, inserita in un campionato dove l’Arezzo punta a essere protagonista.

L’obiettivo, ha spiegato, è continuare a migliorarsi e scendere in campo sempre con l’intenzione di conquistare i tre punti, indipendentemente dall’identità dell’avversario. Più che soffermarsi sui volti noti, Bucchi ha evidenziato la consapevolezza del valore del Gubbio, una squadra con qualità e caratteristiche ben definite.

Secondo l’allenatore, sarà fondamentale interpretare la partita nel modo giusto, mettendo in campo atteggiamento, tecnica, forza fisica e carattere. Nessun retropensiero, solo la volontà di confermare il percorso intrapreso.

Presentazione del match

Venerdì 10 ottobre, ore 20:30, allo stadio Comunale, va in scena uno dei match più attesi dell’ottavo turno di Serie C – Girone B: la capolista Arezzo ospita il Gubbio in una sfida che promette intensità, qualità e ambizioni contrapposte.

La squadra di Cristian Bucchi guida la classifica con 21 punti frutto di sette vittorie e una sola sconfitta. Dopo il successo per 1-0 sul Rimini, gli amaranto confermano una solidità che va oltre i numeri: personalità, equilibrio e capacità di colpire nei momenti chiave. In casa, il bilancio è positivo: 3 vittorie e 1 sconfitta, con 5 gol fatti e 2 subiti.

Dall’altra parte, il Gubbio di Domenico Di Carlo si presenta con un progetto ambizioso e una rosa che mescola esperienza e gioventù. Gli umbri sono sesti in classifica con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) e un rendimento esterno solido: 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, con 3 gol fatti e 3 subiti.

A dirigere la gara sarà Edoardo Gianquinto di Parma, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Vincenzo Andreano di Foggia; quarto Ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Operatore FVS sarà invece Simone Iuliano di Siena.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo si affiderà al consueto 4-3-3 disegnato da Cristian Bucchi, con Venturi tra i pali e una linea difensiva composta da Perrotti e Righetti sugli esterni, mentre al centro agiranno Gilli e Chiosa. In mezzo al campo spazio a Mawuli, affiancato da Guccione e Chierico. In attacco, il tridente offensivo sarà guidato da Cianci al centro, con Tavernelli e Pattarello a supporto sugli esterni.

COME ARRIVA IL GUBBIO – Il Gubbio di Domenico Di Carlo, invece, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. In porta ci sarà Bagnolini, protetto dal terzetto difensivo composto da Bruscagin, Di Bitonto e Signorini. Sulle corsie laterali agiranno Zallu e Tentardini mentre in mezzo al campo si muoveranno Hraiech, Rosaia e Carraro. In avanti, il tandem offensivo sarà formato da La Mantia e Tommasini.

Probabili formazioni di Arezzo-Gubbio

AREZZO (4-3-3): Venturi; Perrotti, Gilli, Chiosa, Righetti, Mawuli, Guccione, Chierico; Tavernelli, Cianci, Pattarello Allenatore: Bucchi.

GUBBIO (3-5-2): Bagnolini, Bruscagin, Di Bitonto; Signorini, Zallu, Hraiech, Rosaia, Carraro, Tentardini, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Di Carlo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.