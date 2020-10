Serie C, diretta Arezzo – Perugia: risultato in tempo reale

La partita Arezzo – Perugia del 5 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la seconda giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 21

AREZZO – Lunedì 5 ottobre, allo Stadio Città di Arezzo, si gioca Arezzo – Perugia, posticipo della seconda giornata del campionato del Girone B di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 21. La gara si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid che prevede il limite massimo di mille spettatori.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Arezzo – Perugia

La squadra toscana viene dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Feralpisalò mentre in Coppa Italia ha perso per 4-0 dalla Cremonese. Gli umbri sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Fano e in Coppa Italia sono stati eliminati dall’Ascoli.

L’Arezzo potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Tarolli tra i pali e retroguardia formata da Borghini, Cipolletta e Bonaccorsi. In cabina di regia Picchi con Foglia e Bertoletti mezz’ali; sulle fasce Luciani e Piu. Davanti Cutolo e Sane.

Probabile modulo 4-3-3 per il Perugia con Fulignati tra i pali e difesa composta al centro da Angella e Sgarbi e ai lati da Rosi Crialese. A centrocampo Kouan, Burrai e Dragomir. Tridente offensivo formato da Falzerano, Murano e Melchiorri.

AREZZO (3-5-2): Tarolli; Borghini, Cipolletta, Bonaccorsi; Luciani, Foglia, Picchi, Bortoletti, Piu; Cutolo, Sane. A disposizione: Loliva, Mosti,Borghini, Maleš, Belloni, Zuppel, Nader, Maggioni, Raja, Gilli, Sportelli, Sussi, Pesenti. Allenatore: Alessandro Potenza.

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi, Crialese; Kouan, Burrai, Dragomir; Falzerano, Murano, Melchiorri. A disposizione: Baiocco, Elia, Sounas, Lunghi, Moscati, Bianchimano, Negro, Tozzuolo,Righetti, Cancellotti, Rigen. Allenatore: Fabio Caserta.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Arezzo – Perugia, valevole per la seconda giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky). Si potrà seguire in streaming anche su RaiPlay e su Eleven Sports.