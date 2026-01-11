Diretta Arezzo-Pontedera di Domenica 11 gennaio 2026: decide un autogol di Biagini al 28’. Gara bloccata, poche emozioni ma tre punti pesanti per la capolista

AREZZO – Allo stadio “Città di Arezzo” gli amaranto superano il Pontedera 1-0 e consolidano il primo posto in classifica. La partita è avara di emozioni e viene risolta da un episodio fortunoso: un tiro di Cianci che colpisce il palo e rimbalza sulla schiena del portiere Biagini, terminando in rete. Il Pontedera, ultimo in classifica, gioca con ordine ma crea una sola vera occasione con Scaccabarozzi nella ripresa.

Tabellino

AREZZO: Venturi G., De Col F. (dal 18′ pt Renzi A.), Coppolaro M., Chiosa M., Righetti S., Ionita A., Guccione F., Chierico L. (dal 45’+1 st Meli M.), Pattarello E. (dal 27′ st Arena A.), Cianci P., Tavernelli C. (dal 27′ st Varela Djamanca M.). A disposizione: Arena A., Dezi J., Galli A., Gigli N., Meli M., Perrotta F., Renzi A., Tito F., Trombini L., Varela Djamanca M.

PONTEDERA: Biagini V., Cerretti C., Piana L., Pretato M., Paolieri L. (dal 40′ st Perretta G.), Faggi F. (dal 40′ st Yeboah P.), Caponi A., Manfredonia M. (dal 40′ st Bassanini R.), Migliardi F. (dal 15′ st Ianesi S.), Scaccabarozzi J. (dal 25′ st Wagner G.), Nabian H.. A disposizione: Bassanini R., Battimelli G., Beghetto L., Giacomelli R., Gueye O., Ianesi S., Perretta G., Pietrelli R., Strada N., Vannucchi T., Wagner G., Yeboah P.

Reti: al 28′ pt Biagini V. (Arezzo) autogol.

Ammonizioni: al 34′ st Guccione F. (Arezzo) al 3′ st Caponi A. (Pontedera), al 9′ st Faggi F. (Pontedera), al 35′ st Paolieri L. (Pontedera).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Riccardo Tropiano di Bari, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Usman Ghani Arshad di Bergamo. Quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio e operatore FVS Federico Linari di Firenze.

La presentazione del match

Domenica 11 gennaio, alle ore 17:30, allo stadio Comunale “Città di Arezzo” di Arezzo, andrà in scena Arezzo-Pontedera, match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone B. In totale sono 20 le partite giocate ad Arezzo, con un bilancio che conta 10 vittorie amaranto, 4 pareggi e 6 successi ospiti, l’ultimo dei quali è datato 27 gennaio 2025: un clamoroso 2-4 che fece sbottare Manzo e traballare la panchina di Troise.

Un Arezzo lanciato verso l’alto, tornato in vetta grazie al successo in extremis per 2-1 contro il Forlì e favorito anche dal passo falso del Ravenna a Campobasso. Gli amaranto comandano ora la classifica con due lunghezze di vantaggio sui romagnoli, confermando una continuità di rendimento che dura sin dalla prima giornata del girone d’andata, sempre sotto la gestione di Bucchi.

La situazione di classifica non sorride al Pontedera, attualmente fanalino di coda, seppur con distacchi ancora contenuti rispetto alle dirette concorrenti. Proprio per questo la sfida di domenica assume un peso specifico enorme, sia sul piano dei punti che del morale. Il 2 dicembre scorso per la società granata è stata una giornata decisamente importante. Nella tarda serata è arrivata la nota ufficiale con cui il club ha annunciato la firma del preliminare per la vendita a Sportheca per 500mila euro. Fondo sudamericano, con sede a San Paolo in Brasile, rappresentato da Gustavo Nikitiuk, opera nel settore sportivo e tecnologico con una particolare attenzione al calcio e alla gestione innovativa dei club. È considerato una realtà solida dal punto di vista finanziario e con un forte background nell’innovazione digitale applicata allo sport. Sportheca, che fa capo all’amministratore Eduardo Tega, nasce come piattaforma di investimento e sviluppo dedicata al mondo dello sport e ha come mission quella di connettere capitale e tecnologia per trasformare il modo in cui le società calcistiche vengono gestite. Nella stessa giornata è stato sollevato dall’incarico il tecnico Leonardo Menichini e al suo posto è stato ingaggiato Simone Banchieri.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo di Bucchi scende in campo con il 4-3-2-1: Venturi è il portiere; la linea difensiva è composta da Perrotta, Gilli, Chiosa e Righetti. A centrocampo agiscono Guccione, Eklu e Chierico, chiamati a garantire equilibrio e sostegno alla manovra. Sulla trequarti trovano spazio Pattarello e Tavernelli, pronti a creare gioco e assistere l’unica punta Cianci.

COME ARRIVA IL PONTEDERA U23 – Il Pontedera di Banchieri si schiera con il 3-4-1-2: Biagini è il portiere; in difesa agiscono Vona, Pretato e Corradini. A centrocampo trovano spazio Perretta, Ladinetti, Manfredonia e Bassanini, con Scaccabarozzi sulla trequarti a supporto della coppia offensiva Ianesi–Vitali.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Bucchi.

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali.Allenatore: Banchieri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Arezzo-Pontedera, valida per la ventunesima giornata di Serie C, girone B, sarà visibile su Sky Sport 253 e Now.