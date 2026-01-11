Diretta Sambenedettese-Gubbio di Domenica 11 gennaio 2026: gara bloccata e povera di occasioni al Riviera delle Palme. Difese solide, attacchi spenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Riviera delle Palme finisce 0-0 tra Sambenedettese e Gubbio, in una partita contratta, con ritmi bassi e pochissime occasioni da rete. Le due squadre, appaiate in classifica e reduci da un periodo difficile, non riescono a trovare il guizzo per sbloccare un match che ha vissuto soprattutto di duelli fisici e fasi spezzettate. La squadra umbra Gubbio mostra solidità difensiva mentre la Sambenedettese fatica a costruire gioco e viene anche fischiata nel finale.

Tabellino

SAMBENEDETTESE: Orsini T., Pezzola L., Dalmazzi A., Zini A., Bongelli R. (dal 18′ st Toure M.), Piccoli M., Zoboletti A., Tosi F. (dal 45’+3 st Lulli L.), Konate A. (dal 11′ st Lonardo E.), Eusepi U. (dal 45’+3 st Sbaffo A.), Candellori K.. A disposizione: Chelli M., Cultraro G., Iaiunese C., Lonardo E., Lulli L., Napolitano L., Ponzanetti M., Sbaffo A., Toure M., Vesprini R.

GUBBIO: Krapikas T., Zallu F. (dal 30′ st Murru N.), Baroncelli L. (dal 17′ st Fazzi N.), Di Bitonto A., Bruscagin M., Rosaia G., Carraro F., Costa G. (dal 17′ st Hraiech S.), Podda L., Ghirardello T. (dal 36′ st Di Massimo A.), Tommasini C. (dal 30′ st La Mantia A.). A disposizione: Bagnolini N., Conti V., Di Massimo A., Djankpata H., Fazzi N., Hraiech S., La Mantia A., Murru N., Niang O., Tentardini A., Tomasella M.

Reti:

Ammonizioni: al 10′ st Konate A. (Sambenedettese), al 16′ st Bongelli R. (Sambenedettese), al 29′ st Candellori K. (Sambenedettese) al 26′ pt Baroncelli L. (Gubbio).

Presentazione della partita

Domenica 11 gennaio, alle ore 17.30, allo Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, andrà in scena Sambenedettese-Gubbio, match valido per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

La Sambenedettese arriva alla sfida al quattordicesimo posto. Dopo 19 giornate, i rossoblù hanno raccolto 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, con un totale di 18 gol segnati e 21 subiti, per un totale di 19 punti. Il rendimento casalingo non è dei migliori: i marchigiani hanno infatti ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 5 ko. Nell’ultima uscita ufficiale, la squadra ha ottenuto un 2-2 sul campo del Bra.

Il Gubbio si presenta alla gara con lo stesso numero di punti, 19, ma con una partita in meno e una posizione più avanti in classifica: gli umbri sono infatti tredicesimi, con un percorso caratterizzato da 3 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di Di Carlo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 17. In trasferta il Gubbio ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima partita ha visto gli eugubini cadere 1-0 sul campo del Pineto.

La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1.

A dirigere la gara sarà Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca di Merano e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza. Operatore FVS Paolo Di Carlo di Pescara.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – La Sambenedettese di mister D’Alesio dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Cultraro, protetto dal terzetto difensivo formato da Pezzola, Dalmazzi e Zini. Sulle corsie esterne agiranno Zoboletti e Tosi, mentre in mezzo al campo spazio a Touré e Piccoli. Sulla trequarti toccherà a Candellori muoversi tra le linee per innescare il tandem offensivo composto da Eusepi e Konat.

COME ARRIVA IL GUBBIO – Il Gubbio di Di Carlo risponde con un 4-3-1-2. In porta è previsto Kaprikas, mentre la linea difensiva sarà composta da Zallu, Baroncelli, Di Bitonto e Bruscagin. A centrocampo agiranno Rosaia, Carraro e Costa. Sulla trequarti spazio a Saber, incaricato di rifinire il gioco e supportare le due punte, Ghirardello e Tommasini.

Probabili formazioni

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Cultraro; Pezzola, Dalmazzi, Zini; Zoboletti, Touré, Piccoli, Tosi; Candellori; Eusepi, Konat. Allenatore: D’Alesio.

GUBBIO (4-3-1-2): Kaprikas; Zallu, Baroncelli, Di Bitonto, Bruscagin; Rosaia. Carraro, Costa; Saber; Ghirardello, Tommasini.Allenatore: Di Carlo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.