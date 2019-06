Copa America, Argentina – Paraguay 1-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Argentina – Paraguay 1-1 il risultato finale, Messi ed Armani evitano la debacle dell’Albiceleste

BELO HORIZONTE – L’Argentina non va oltre l’1-1 nel match contro il Paraguay valevole per il secondo turno del girone B di Copa America. La Nazionale di Scaloni fatica ancora più del dovuto e nella prima frazione passa in svantaggio per il gol di Sanchez, ma nella ripresa ci pensa Messi a rimettere i conti in parità dagli undici metri. Pochi minuti più tardi il Paraguay ha l’occasione di passare nuovamente in vantaggio, ma Gonzalez si fa ipnotizzare da Armani dal dischetto. L’Albiceleste, rinvigorita dal pareggio, tenta l’assalto finale ma non riesce a perforare la difesa avversaria. Con questo risultato l’Argentina conquista il suo primo punto di quest’edizione di Copa America, ma rimane ferma all’ultimo posto in virtù della differenza reti, che favorisce il Qatar, mentre il Paraguay sale a quota 2.

Il tabellino del match

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Pereyra (1′ st Aguero), Lo Celso, Paredes, De Paul (42′ st Suarez); Messi, Lautaro (22′ st Di Maria). CT: Scaloni

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Piris, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gonzalez (45′ st Escobar), Sanchez, R. Rojas, M. Rojas; Almiron (41′ st Ortiz), Santander (27′ st Romero). CT: Berizzo

Reti: 37′ pt Sanchez (P), 12′ st Messi rig (A).

Ammonizioni: Armani, Tagliafico, Otamendi (A); Gomez, Rojas, Piris (P)

Espulsioni: –

Note: Armani (A) para un rigore a Gonzalez (P) al 18′ st

Recupero: 3′ pt, 7′ st.

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Stadio: Mineirao, Belo Horizonte