Nazionali protagoniste dal calcio femminile passando per quello giovanile e ancora Copa America e Gold Cup

Giovedì 20 giugno con i Mondiali donne che presentano ben 4 sfide da partire dal pomeriggio valide per la fase a gironi. Due invece quelle valide per gli Europei Under21. Ma le nazionali si affrontano anche con la Copa America e Gold Cup. I match di queste ultime due competizioni si sono già disputati nella notte e prima di vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere come sono andati a finire. Nella prima finisce in parità tra Argentina e Paraguay, 1-1 frutto delle reti di Sanchez nel primo tempo e pareggio su rigore di Messi nella ripresa. Nella seconda vince 3-0 fuori casa la Martinica su Cuba mentre il Messico supera a domicilio 3-1 il Canada. Proprio in Canada si sono disputate due partire per club con il pari senza reti tra York 9 e Edmonton e la vittorie per 2-1 in trasferta del Cavalry sull’HFX Wanderers.

