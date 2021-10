Argentina – Perù: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Argentina – Perù del 15 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata di qualificazioni mondiali

BUENOS AIRES – Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 01:30 si giocherà la partita Argentina – Perù, incontro valido per la 12a giornata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di casa allenata da Lionel Scaloni, che con 22 punti occupa la 2a posizione nella classifica del raggruppamento, a 6 punti di distanza dai rivali del Brasile. Dall’altra parte del campo troviamo la Blanquirroja allenata da Ricardo Gareca, che con i suoi 11 punti occupa la 7a posizione, a un solo punto di distanza dal Paraguay e a 4 punti dalla Colombia. Sulla carta la Selección ha tutte le carte in regola per vincere, anche considerando il fattore psicologico: l’Argentina, infatti, nel corso dell’ultima giornata ha riportano una convincente vittoria sull’Uruguay di Oscar Tabarez, che è stato battuto per 3-0. Il Perù, al contrario, è reduce di una sconfitta per 1-0 contro la Bolivia penultima in classifica.

QUI ARGENTINA – Il tecnico Lionel Scaloni potrebbe schierare il modulo 4-3-3, con Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Lo Celso, Paredes e De Paul. Tridente d’attacco con Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez.

QUI PERÙ – Il ct Ricardo Gareca potrebbe invece optare per un modulo 4-4-2, con Advincula, Abram, Callens e Lopez a comporre il blocco difensivo. Centrocampo a 4 con Carillo, Tapia, Yotun e Cueva, alle spalle della coppia d’attacco composta da Guerrero e dall’attaccante del Benevento Gianluca Lapadula.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Allenatore: Lionel Scaloni

PERÙ (4-4-2): Gallese; Advincula, Abram, Callens, Lopez; Carillo, Tapia, Yotun, Cueva; Guerrero, Lapadula. Allenatore: Ricardo Gareca

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Argentina – Perù, valido per la 12a giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul sito Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale utilizzando il pc, lo smartphone o il tablet per vedere la partita.