Argentinos – Aldosivi 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Argentinos – Aldosivi del 7 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata della Copa di Liga Profesional

BUENOS AIRES – Sabato 7 novembre, all’Estadio Diego Armando Maradona, si giocherà Argentinis – Aldosivi, match valevole per la seconda giornata della Copa di Liga Profesional; calcio di inizio previsto per le ore 1.15. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il San Lorenzo; stesso risultato é stato ottenuto dalla squadra ospite in casa contro l’Estudianyes. Nel girone, pertanto, le squadre sono tutte appaiate con un punto, in situazione di assolut parità.

RISULTATO FINALE: ARGENTINOS JUNIORS-ALDOSIVI 0-1 SECONDO TEMPO 90' Termina qui l'incontro tra Argentinos Juniors e Aldosivi, 0 a 1 il punteggio finale. Calciomagazine vi ringrazia per averci scelto e vi aspetta per nuove cronaca da vivere assieme 90' Abbandona il campo Leandro Maciel per Aldosivi 90' Buttato nella mischia Uriel Ramírez Kloster 86' Finisce la gara di Franco Moyano che lascia il rettangolo di gioco 86' Minuti per Juan Pucheta che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 81' Termina qui la partita di Francisco Grahl che abbandona il rettangolo di gioco 81' Entra in campo Pablo Becker per Aldosivi 81' Abbandona il terreno di gioco Federico Andrada per Aldosivi 81' Spazio a Javier Iritier, nuova mossa per l'allenatore 80' Finisce la gara di Rodrigo Contreras che lascia il rettangolo di gioco 80' Entra in campo Lucas Di Yorio per Aldosivi 77' Federico Andrada in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 1 74' Iván Colman fuori campo per dar spazio al compagno 74' Dalla panchina si alza Tomás Andrade che fa il suo ingresso 72' Sanzionato con il giallo Gabriel Ávalos, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 72' Fuori dal rettangolo di gioco Joel Carli per Aldosivi 72' In campo per Aldosivi Nahuel Yeri 68' Abbandona il terreno di gioco Mateo Coronel per Argentinos Juniors 68' Minuti per Gabriel Ávalos che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 63' Intervento da cartellino giallo per Mario López 46' L'arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match PRIMO TEMPO 45' Termina il primo tempo di Argentinos Juniors-Aldosivi. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 39' Il direttore di gara sventola il cartellino per Joaquín Indacoechea, autore dell'intervento scorretto 26' L'arbitro è irremovibile, giallo per Jonathan Schunke 1' Al via il match tra Argentinos Juniors e Aldosivi!

ARGENTINOS JUNIORS: Lucas Cháves; Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elias Gómez, Iván Colman (dal 29' st Tomás Andrade), Franco Moyano (dal 41' st Juan Pucheta), Fausto Vera, Mateo Coronel (dal 23' st Gabriel Ávalos), Matías Romero, Damián Batallini, Gabriel Hauche. A disposizione: Leandro Finochietto, Kevin Mac Allister, Matías Caruzzo, César Florentin, Diego Sosa, Fausto Montero. Allenatore: Diego Dabove.



ALDOSIVI: Luciano Pocrnjic; Joel Carli (dal 27' st Nahuel Yeri), Mario López, Jonathan Schunke, Emanuel Iñiguez, Lucas Villalba, Francisco Grahl (dal 36' st Javier Iritier), Leandro Maciel (dal 45' st Uriel Ramírez Kloster), Joaquín Indacoechea, Federico Andrada (dal 36' st Pablo Becker), Rodrigo Contreras (dal 35' st Lucas Di Yorio). A disposizione: Fabián Assmann, Federico Milo, Felipe Rodríguez, Franco Perinciolo, Jonatan Zárate, Lautaro Rinaldi, Franco Pérez. Allenatore: Guillermo Hoyos.



Reti: al 32' st Federico Andrada.



Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Argentinos – Aldosivi, valido per la seconda giornata della Copa di Liga Profesional, non sarà trasmesso in diretta televisiva.

Le probabili formazioni di Argentinos – Aldosivi

ARGENTINOS (4-3-3): Chavez, Romero, Torren, Quintana, Gomez, Vera, Mayan, Colman, Batallini, Coronel, Hauche



ALDOSIVI (3-5-2): Pocrmjic, Schunke, Carli, Lopez, Villalba, Indiiguez, Indacoechea, Maciel, Grahl, Contreras, Andrada

STADIO: Estadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires