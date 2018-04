Arsenal – Atletico Madrid: cronaca e risultato in diretta

Diretta di Arsenal – Atletico Madrid: la presentazione del match, i precedenti e le formazioni. La cronaca in tempo reale della sfida valida per l’andata delle semifinali di Europa League, fischio d’inizio alle ore 21.05

LONDRA – Giovedì 26 aprile alle ore 21.05 si giocherà Arsenal – Atletico Madrid, incontro valido per le semifinali di Europa League. Primo atto di una sfida da molti considerata la finale anticipata di questa competizione. Da una parte c’è la squadra inglese che, nell’ultimo turno di campionato, ha strapazzato il West Ham 4-1 e in classifica occupa sempre la sesta posizione. I londinesi si sono qualificati in semifinale battendo il CSKA Mosca con annessi rischi nella prima ora del match di ritorno. Dall’altra parte ci sono gli spagnoli che non stanno vivendo un grandissimo periodo di forma visto che nelle ultime due partite di campionato la squadra di Simeone ha racimolato solo un punto e in classifica l’ombra del Real Madrid incombe. I Colchoneros si sono qualificati eliminando lo Sporting Lisbona e rischiando moltissimo nella sfida di ritorno in Portogallo.

La cronaca minuto per minuto

QUI ARSENAL – Wenger, alle ultime partite sulla panchina dei Gunners, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Cech in porta, pacchetto difensivo composto da Bellerin e Monreal sulle fasce mentre al centro Mustafi e Koscielny. A centrocampo Wilshere in regia con Xhaka e Ramsey mezze ali mentre in attacco Ozil e Mkhitaryan a supporto di Lacazette.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone, dal canto suo, dovrebbe risponde col classico 4-4-2 con Oblak in porta, pacchetto arretrato formato da Juanfran e Vrsaljko sulle corsie esterne mentre in mezzo Savic e Godin. A centrocampo Saul e Gabi in regia mentre sulle fasce Koke e Correa. In attacco Griezmann e Gameiro a comporre il tandem offensivo con Diego Costa che proverà a recuperare almeno per la panchina.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Ramsey; Ozil, Lacazette, Mkhitaryan. Allenatore: Wenger

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Vrsaljko; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro. Allenatore: Simeone

Stadio: Emirates Stadium