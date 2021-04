Arsenal – Everton: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arsenal – Everton del 23 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Premier League

LONDRA – Domani sera, venerdì 23 aprile, alle ore 21 andrà in scena Arsenal – Everton, incontro valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra londinese che viene dal pareggio casalingo contro il Fulham ed in classifica occupa la nona posizione con 46 punti, -9 dalla quarta posizione occupata da West Ham e Chelsea. Dall’altra parte troviamo la squadra di Ancelotti che è reduce dallo spettacolare pareggio casalingo contro il Tottenham ed in classifica occupa l’ottavo posto con 49 punti, -6 dalla zona Champions League.

La presentazione del match

QUI ARSENAL – Arteta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Leno in porta, pacchetto difensivo composto da Bellerin e Kolasinac sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mustafi e David Luiz. A centrocampo Ceballos e Xhaka in cabina di regia mentre davanti spazio a Pepe, Saka e Lacazette alle spalle di Nkethiah.

QUI EVERTON – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Sidibé e Baines sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Holgate e Mina. A centrocampo Schneiderlin e Iwobi in cabina di regia con Sigurdsson e Delph sullefasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Calvert-Lewin e Richarlison.

Le probabili formazioni di Arsenal – Everton

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Ceballos, Xhaka; Pepe, Saka, Lacazette; Nketiah. Allenatore: Arteta

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibè, Holgate, Mina, Baines; Sigurdsson, Schneiderlin, Delph, Iwobi; Calvert-Lewin, Richarlison. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Emirates Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Arsenal – Everton, valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati Sky potranno seguire Arsenal – Everton anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa c’è anche la valida opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.