Serie B, Ascoli – Cosenza 0-3: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ascoli – Cosenza del 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 12° giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ASCOLI-COSENZA CALCIO 0-3 SECONDO TEMPO 90' Finisce qui la nostra diretta con il triplice fischio dell'arbitro. Ascoli – Cosenza Calcio hanno chiuso le loro ostilità sul punteggio di 0 a 3 90' Il direttore sventola il rosso diretto a Dean Lico che va sotto la doccia 84' Fuori dal rettangolo di gioco Luca Bittante per Cosenza Calcio 84' Devid Eugene Bouah rimpiazza il compagno di squadra 83' Finisce qui la partita di Davide Petrucci che lascia il campo 83' Buttato nella mischia Mirko Bruccini 83' Gli fa spazio Ettore Gliozzi per Cosenza Calcio 83' Sul terreno di gioco per Cosenza Calcio Ben Kone 80' Finisce qui la partita di Raffaele Pucino che lascia il campo 80' Gabriele Corbo rimpiazza il compagno di squadra 80' Fuori dal campo Michele Cavion per Ascoli 80' Buttato nella mischia Alberto Gerbo 79' Rete di Luca Bittante con un tocco di testa, assist di Jaime Báez! Cambia il risultato, ora è di 0 a 3 73' Fuori dal campo Brayan Vera per Cosenza Calcio 73' Sul terreno di gioco per Cosenza Calcio Angelo Corsi 72' Marcel Büchel fuori campo per dar spazio al compagno 72' Minuti per Dean Lico che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 66' Fuori dal rettangolo di gioco Gianluigi Sueva per Cosenza Calcio 66' In campo per Cosenza Calcio Mohamed Bahlouli 61' Cartellino giallo all'indirizzo di Riccardo Brosco 59' Esce dal campo Abdelhamid Sabiri per Ascoli 59' Entra in campo Ľubomír Tupta per Ascoli 57' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Andrea Tiritiello 48' La palla finisce in rete! Ettore Gliozzi, assist di Gianluigi Sueva ha superato il portiere 46' Si parte con la ripresa di Ascoli e Cosenza Calcio. PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 0 a 3. Vi aspettiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 45' Jaime Báez in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 1 45' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Simone Sini 24' E' giallo! Davide Petrucci riceve il cartellino dall'arbitro 13' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 1' Parte con l’incontro tra Ascoli e Cosenza Calcio!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Ascoli e Cosenza Calcio ASCOLI: Nicola Leali; Raffaele Pucino (dal 35' st Gabriele Corbo), Lukas Spendlhofer, Riccardo Brosco, Simone Sini, Michele Cavion (dal 35' st Alberto Gerbo), Abdelhamid Sabiri (dal 14' st Ľubomír Tupta), Dario Šarić, Marcel Büchel (dal 27' st Dean Lico), Cosimo Chiricò, Rijad Bajić. A disposizione: Khadim Ndiaye, Mouhamadou Sarr, Daniele Sarzi Puttini, Anastasios Avlonitis, Christian Scorza, Christos Donis, Mirko Eramo, Nicholas Pierini. Allenatore: Delio Rossi.



COSENZA CALCIO: Wladimiro Falcone; Andrea Tiritiello, Riccardo Idda, Matteo Legittimo, Brayan Vera (dal 28' st Angelo Corsi), Luca Bittante (dal 39' st Devid Eugene Bouah), Daniele Sciaudone, Davide Petrucci (dal 38' st Mirko Bruccini), Jaime Báez, Ettore Gliozzi (dal 38' st Ben Kone), Gianluigi Sueva (dal 21' st Mohamed Bahlouli). A disposizione: Kristjan Matoševič, Umberto Saracco, Gianmarco Ingrosso, Abou Ba, Adrian Petre, Ihsan Sacko, Gennaro Borrelli. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.



Reti: al 45' pt Jaime Báez, al 3' st Ettore Gliozzi, al 34' st Luca Bittante.



Ammonizioni: al 16' st Riccardo Brosco (ASC), al 45' pt Simone Sini (ASC), al 12' st Andrea Tiritiello (COS), al 24' pt Davide Petrucci (COS), al 13' pt Gianluigi Sueva (COS).



Presentazione della partita

ASCOLI PICENO – Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, allo Stadio Cino e Lillo Del Duca, é in programma Ascoli – Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 21. La gara si svolgerà a porte chiuse in osservanza della normativa anti-COVID. I padroni di casa vengono dal pareggio per 3-3 sul campo della Cremonese e in classifica sono penultimi con 6 punti, frutto di 1 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 3 sconfitte e 2 pareggi, realizzando 6 gol e subendone 10.

Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro la Reggiana e sono sedicesimi, a pari merito con la Cremonese, con 9 punti, frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, segnando 4 reti e subendone 5. Ricordiamo che in testa alla classifica del campionato cadetto c’é la Salernitana con 23 punti, al secondo posto l’Empoli con 22 e al terzo posto la SPAL a quota 21. Sono sette i precedenti giocati in terra marchigiana tra le due compagini con il bilancio di tre vittorie dei padroni di casa e quattro pareggi.

Le probabili formazioni di Ascoli – Brescia

QUI ASCOLI – Probabile modulo 4-3-1-2 con Leali tra i pali e retroguardia composta al centro da Avlonitis e Spendlhofer, e ai lati da Pucino e Sini. A centrocampo Saric, Sabiri e Cavion. Sulla trequarti Gerbo, di supporto alla coppia di attacco formata da Chiricò e Tupta.

QUI COSENZA – Il Cosenza potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Falcone i pali e difesa composta da Legittimo, Idda, Tiritiello. A centrocampo Sciaudone e Petrucci; sulle fasce Corsi e Vera. Sulla trequarti Sacko; davanti Carretta e Baez.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Avlonitis, Spendlhofer, Sini; Saric, Sabiri, Cavion, Gerbo, Chiricò, Tupta. Allenatore: Rossi

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Vera; Sacko; Carretta, Baez. Allenatore: Occhiuzzi.

Stadio: Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Ascoli – Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.