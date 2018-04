Serie B, Ascoli-Parma: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Parma, anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B.

ASCOLI – Tra poco andrà in scena Ascoli – Parma, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Sfida che si preannuncia molto delicata visto che le due squadre stanno lottando per obiettivi diametralmente opposti. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Ascoli con la coppia d’attacco composta da Ganz e Monachello mentre il Parma risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Siligardi, Calaiò e Baraye.

Le formazioni ufficiali

ASCOLI (3-5-2): Lanni; Padella, Mengoni, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, D’Urso, Mignanelli; Ganz, Monachello. A disp. Venditti, De Santis, Rosseti, Lores Varela, De Feo, Gigliotti, Parlati, Castellano, Florio, Clemenza, Baldini, Kanoute. All. Cosmi.

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye. A disp. Nardi, Dini, Vacca, Ciciretti, Frediani, Anastasio, Insigne, Di Gaudio, Gazzola, Sierralta, Mastaj. All. D’Aversa.