Liga, 32a giornata: i risultati. In vetta tutto invariato

Giornata senza sussulti nel campionato spagnolo, hanno vinto le prime tre della graduatoria Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid che ha scavalcato il Valencia al terzo posto in classifica

É continuata la marcia trionfale della capolista Barcellona, alla 25a vittoria stagionale. Al Campo Nou è caduto il Valencia: Suarez e Umtiti i marcatori della squadra di Valverde, Parejo, su rigore a segno per la compagine di Marcellino. Sta provando a tenere il passo l’Atletico Madrid che ha sconfitto nettamente il Celta Vigo grazie a Griezmann, Vitolo e Correa anche se i punti di distacco sono undici. Successo, sul campo del Malaga, per il Real Madrid che ha vinto con le marcature di Isco e Casemiro, di Rolan il gol dei padroni di casa, la squadra di Zidane è ora terza a 67 punti.

Importante successo del Betis Siviglia in casa del Girona: 0-1 il finale con Moron match winner. 2-2 tra Siviglia e Villareal in un match tirato in cui entrambe anche chiuso con l’uomo in meno. Raba e Bacca hanno segnato per la squadra di Montella, Nolito e N’Zonzi hanno riequlibrato le sorti della gara per la compagine di Calleja. Vittoria, di misura, per il Getafe, ora decimo a 42 punti, che ha sconfitto l‘Espanyol con il sigillo siglato da Suarez.

La Real Sociedad ha espugnato il campo del Las Palmas con la marcatura di Oyarzabal al 21′. La squadra di Barrenetxa è a quota 40 punti in compagnia delll’Eibar, superato in casa, dal Deportivo Alaves, vittorioso con il centro di Guidetti. Colpo, in trasferta, del Deportivo La Coruna, sul campo dell’Athletico Bilbao: doppietta di Lopez per la compagine di Seedorf, Garcia ha accorciato le distanze per i padroni di casa, Valle ha trovato il terzo gol per gli ospiti. Susaeta ha fissato il punteggio sul definitivo 2-3.

La Liga tornerà in campo questa settimana per il turno infrasettimanale valevole per la 33a giornata.

Liga 32a giornata: risultati e classifica

Malaga-Real Madrid 1-2

Getafe Espanyol 1-0

Atl. Madrid Levante 3-0

Eibar Alaves 0-1

Ath. Bilbao La Coruna 2-3

Las Palmas Real Sociedad 0-1

Leganes Celta Vigo 1-0

Barcellona Valencia 2-1

Siviglia Villarreal 2-2

Girona Betis 0-1

CLASSIFICA:

Barcellona 82, Atletico Madrid 71, Real Madrid 67, Valencia 65, Betis 52, Villarreal 48, Siviglia 47, Girona 44, Celta Vigo 43, Getafe 42, Real Sociedad 40, Eibar 40, Athletico Bilbao 39, Leganes 39, Alaves 38, Espanyol 36, Levante 31, La Coruna 26, Las Palmas21