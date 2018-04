Ascoli-Parma 0-1, il tabellino: rete di Calaiò, emiliani al secondo posto

Il tabellino di Ascoli-Parma 0-1 il risultato finale, decide un gol di Calaiò in avvio di partita: i ducali per una notte in seconda posizione

ASCOLI – Nel match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B il Parma vince 1-0 sul campo dell’Ascoli e si gode il secondo posto solitario per una note. La rete decisiva viene siglata dopo soli tre minuti da Calaiò grazie un grandissimo destro da fuori area. Con questo successo, come detto, la compagine ducale sale al secondo posto con 60 punti, uno in più di Frosinone e Palermo. I marchigiani, invece, restano in terzultima posizione con 36 punti.

IL TABELLINO

ASCOLI (3-5-2): Lanni; Padella, Mengoni (61′ Clemenza), Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli (49′ Kanoutè), D’Urso, Mignanelli; Ganz (70′ Varela), Monachello. A disp. Venditti, De Santis, Rosseti, Lores Varela, De Feo, Gigliotti, Parlati, Castellano, Florio, Clemenza, Baldini, Kanoute. All. Cosmi.

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi (64′ Vacca), Munari (91′ Gazzola), Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye (82′ Di Gaudio). A disp. Nardi, Dini, Vacca, Ciciretti, Frediani, Anastasio, Insigne, Di Gaudio, Gazzola, Sierralta, Mastaj. All. D’Aversa.

RETI: 3′ Calaiò (P)

AMMONIZIONI: Mengoni, D’Urso (A), Barillà (P)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Del Duca