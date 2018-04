Ascoli – Parma: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Ascoli – Parma: formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca e il tabellino della sfida in programma lunedì 16 aprile alle ore 20.30

ASCOLI – Lunedì 16 aprile alle ore 20.30 andrà in scena Ascoli – Parma, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Sfida che si preannuncia molto delicata visto che le due squadre stanno lottando per obiettivi diametralmente opposti. Da una parte ci sono i marchigiani che sono reduci dalla brutta sconfitta in casa del Foggia. La compagine allenata da Cosmi occupa il terzultimo posto in classifica con 36 punti. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che invece sono stati fermati sul pareggio casalingo dal Cittadella e in classifica occupano il quarto posto con 57 punti. Il match sarà diretto dall’arbitro Marco Serra di Torino che sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Lombardi della sezione di Brescia e Alessandro Cipressa di quella di Lecce. Quarto uomo sarà Giacomo Camplone di Pescara.

La vigilia dei mister

Il tecnico bianconero, Serse Cosmi, parlando dell’impegno contro il Parma ho sottolineato come sarà una sfida dove mettere in campo il massimo senza fare i calcoli con i risultati delle concorrenti alla lotta salvezza. Tutto si deciderà all’ultima giornata. Avversario temibile, molto pericoloso che ha dovuto rinunciare a diversi giocatore nell’ultimo match anche se guardando i sostituti gente del calibro di Ciciretti, Dezi e Baraye resta difficile pensare a una situazione di emergenza. Nel complesso dunque un avversario che può disporre di una rosa di grande livello.

Roberto D’Aversa non nasconde le possibili insidie della sfida di Ascoli dove la sua squadra dovrà essere brava al limitare il gioco avversario. L’esempio emblematico cade sulla recente sfida vinta dalla squadra marchigiana tra le mura amiche contro il Bari: “la storia e le statistiche dicono che queste squadre riescono spesso ad ottenere più punti nel girone di ritorno rispetto all’andata”. Si aspetta una partenza forte appoggiati dalla curva molto attaccata al campo. Sarà necessario fare una gara perfetta anche dal punto di vista caratteriale per reggere l’urto di giocatori fisici come Addae e altri.

Cronaca minuto per minuto



QUI ASCOLI – Cosmi, dopo la brutta prestazione di Foggia, dovrebbe cambiare qualcosa a cominciare dal portiere con Agazzi squalificato, al suo posto Lanni. Pacchetto arretrato composto da Mengoni, Cherubin e Padella. A centrocampo Addae e Kanoute in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Mignanelli e Mogos. In attacco Baldini e Varela a supporto di Monachello.

QUI PARMA – Potrebbe optare per qualche cambiamento anche D’Aversa che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Frattali tra i pali, pacchetto arretrato composto da Lucarelli e Iacoponi al centro mentre sulle fasce Gagliolo e Gazzola. A centrocampo Munari in cabina di regia con Vacca e Dezi mezze ali mentre davanti Insigne e Ciciretti potrebbero giocare a supporto di Calaiò.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-2): Lanni; Mengoni, Cherubin, Padella, Mignanelli, Addae, Kanoute, Mogos, Baldini, Monachello, Varela. Allenatore: Cosmi

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo, Vacca, Munari, Dezi, Insigne, Calaiò, Ciciretti. Allenatore: D’Aversa