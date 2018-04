Serie A 2017-2018, 33° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 14° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Tutte le informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Nemmeno il tempo di archiviare la trentadusima giornata e la Serie A torna in campo con la trentatreesima, che si gioca tra martedì 17 e mercoledì 18 aprile. Si inizia martedì con Inter-Cagliari. La squadra di Spalletti non riesce più a vincere e nelle ultime tre gare ha portato a casa soltanto due punti. I sardi, invece, vincendo contro l’Udinese hanno scritto la parola “fine” a una striscia negativa di tre giornate.

Mercoledì si giocano tutte le altre partite. Apre alle 18 Benevento-Atalanta, con i sanniti a -11 dalla zona salvezza e gli orobici che sperano ancora in un posto in Europa League. Tutte le altre in campo alle ore 20.45. In attesa dello scontro diretto di domenica prossima, Juventus e Napoli si presentano all’appuntamento distanziate di due lunghezze. I bianconeri fanno visita al Crotone, a caccia di punti per uscire dalla zona calda della classifica.

I partenopei ospitano l’Udinese, reduce da nove sconfitte consecutive e in piena crisi di gioco e di risultati. La Roma attende il Genoa che con la vittoria si sabato scorso sembra aver posto una seria ipoteca sulla salvezza mentre la Lazio gioca sul campo di una Fiorentina imbattuta da otto turni. Torino e Milan si contendono punti importantissimi in ottica Europa mentre la Sampdoria, che deve smaltire la sconfitta rimediata dalla Juventus, riceve il Bologna.

Punti importanti in palio nella lotta per non retrocedere tra SPAL, imbattuta da sette turni, e Chievo Verona e tra Hellas Verona e Sassuolo, che non perde da sei giornate.

Serie A, 14a giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 17 aprile

Inter-Cagliari

Mercoledì 18 aprile

18.00

Benevento-Atalanta

20.45

Crotone-Juventus

Fiorentina-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Napoli-Udinese

Roma-Genoa

Sampdoria-Bologna

Spal-ChievoVerona

Torino-Milan