Fiorentina – Lazio: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Lazio, formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca e il tabellino della sfida in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45

FIRENZE – Mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 si giocherà Fiorentina – Lazio, match clou della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i toscani che, dopo cinque vittorie consecutive, hanno interrotto la striscia pareggiando 0-0, in casa contro la Spal. In classifica la Viola occupa la settima posizione con 51 punti, due in meno del Milan e due in più rispetto all’Atalanta. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine laziale che nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato il derby contro la Roma. In classifica la squadra di Inzaghi occupa la terza posizione, al pari dei giallorossi, con 61 punti. Dirigerà l’incontro del Franchi il signor Damato della sezione di Barletta.

Cronaca minuto per minuto



QUI FIORENTINA – Pioli non dovrebbe discostarsi molto dall’undici tipo e dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Sportiello tra i pali, pacchetto arretrato composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre al centro Victor Hugo e Pezzella. A centrocampo Dabo in cabina di regia con Veretout e Benassi mezze ali mentre davanti Chiesa e Saponara a supporto dell’unica punta Simeone.

QUI LAZIO – Un’assenza certa per Inzaghi che dovrà fare a meno dello squalificato Radu. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, De Vrij e Bastos. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic e Parolo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lukaku e Marusic. In attacco ballottaggio tra Luis Alberto e Felioe Anderson per supportare Immobile.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi, Benassi, Dabo, Veretout, Chiesa, Saponara, Simeone. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Bastos, Lukaku, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Marusic, Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Damato della sezione di Barletta

Guardalinee: Tegoni e Perfetti

Quarto uomo: Abisso

Var: Aureliano

Assistente Var: Meli

Stadio: Olimpico