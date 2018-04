Fiorentina – Spal: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Spal: formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca e il tabellino della sfida in programma domenica 15 aprile alle ore 12.30

FIRENZE – Domenica 15 aprile alle ore 12.30 si giocherà Fiorentina – Spal, incontro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i toscani che stanno vivendo un periodo di forma particolarmente positivo con cinque successi consecutivi. Nell’ultima giornata vittoria per 2-0 sul campo della Roma per la compagine di Pioli che in classifica occupa la settima posizione con 50 punti, uno in meno del Milan. Dall’altra parte ci sono gli estensi che, nell’ultimo turno di campionato, hanno pareggiato 1-1 con l’Atalanta e in classifica occupano la diciassettesima posizione con 27 punti. Se il campionato finisse oggi gli emiliani sarebbero salvi. La gara del Franchi sarà diretta dal signor Orsato della sezione di Schio.

Cronaca minuto per minuto

SEGUI LA DIRETTA IL 15 APRILE ALLE 12.30

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe fare affidamento all’undici che nelle ultime uscite sta facendo benissimo, dunque 4-3-1-2 con Sportiello in porta, pacchetto arretrato composto da Pezzella e Victor Hugo centrali mentre sulle fasce Milenkovic e Biraghi. A centrocampo Dabo in regia di regia con Benassi e Veretout mezze ali mentre in attacco Saponara a supporto della coppia composta da Chiesa e Simeone.

QUI SPAL – Dovrebbe cambiare pochissimo anche Semplici con il suo 3-5-2: Meret tra i pali, terzetto difensivo formato da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Viviani in cabina di regia con Kurtic ed Everton Luiz mezze ali mentre sulle fasce spazio a Lazzari e Costa. In attacco tandem offensivo composto da Paloschi e Antenucci.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Arbitro: Orsato della sezione di Schio

Guardalinee: Di Vuolo e Gori

Quarto uomo: Nasca

Var: Pasqua

Assistente Var: Passeri

Stadio: Artemio Franchi