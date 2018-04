Napoli – Udinese: tabellino e risultato in diretta

Diretta di Napoli – Udinese, formazioni e risultato in tempo reale. Il tabellino della sfida in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45

NAPOLI – Mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 si giocherà Napoli – Udinese, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre che stanno lottando per obiettivi diversi. Da una parte ci sono i campani che, nell’ultimi turno, non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Milan. In classifica i partenopei sono al secondo posto ma adesso sono 6 i punti di svantaggio dalla Juventus. Dall’altra parte ci sono i friulani che sono in un momento nerissimo visto che nelle ultime nove partite sono arrivate nove sconfitte. Nell’ultimo turno la squadra di Oddo è caduta a Cagliari e in classifica occupa la tredicesima posizione con 33 punti, +6 sul Crotone terzultimo. Ad arbitrare l’incontro tra Torino e Milan sarà il signor Calvarese della sezione di Teramo.

QUI NAPOLI – Sarri, in vista della sfida contro la Juventus, potrebbe far riposare qualche giocatore. La sua squadra scenderà in campo col 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto arretrato composto da Mario Rui e Hysaj sulle fasce mentre al centro Raul Albiol e Chiriches. A centrocampo Diawara in vantaggio su Jorginho mentre Hamsik e Allan dovrebbero fungere da mezze ali. In attacco Insigne e Callejon a supporto di uno tra Milik e Mertens.

QUI UDINESE – Oddo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida di Cagliari ma non il modulo: 3-5-2 con Bizzarri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Samir, Danilo e Nuytinck. A centrocampo Fofana in regia con Jankto e Barak mezze ali mentre sulle fasce Ali Adnan e Widmer. In attacco De Paul a supporto di Lasagna.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Reina; Mario Rui, Chiriches, Raul Albiol, Hysaj, Hamsik, Diawara, Allan, Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Samir, Danilo, Nuytinck, Ali Adnan, Barak, Fofana, Jankto, Widmer, De Paul, Lasagna. Allenatore: Oddo

Arbitro: Calvarese della sezione di Teramo

Guardalinee: Dobosz e Bindoni

Quarto uomo: Giua

Var: Tagliavento

Assistente Var: Marrazzo

Stadio: San Paolo