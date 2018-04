Milan – Napoli 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Napoli. La cronaca della partita in programma oggi alle ore 15 in quel di San Siro. Problemi in difesa per Gattuso che deve fare a meno dei suoi centrali

MILANO – Quest’oggi alle ore 15 andrà in scena Milan – Napoli, uno dei due match clou della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Tabellino live

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Antonelli, G. Gómez, Montolivo, Locatelli, Mauri, Cutrone, Borini, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamšík; Callejón, Mertens, Insigne. A disposizione: Sepe, Rafael, Chiricheş, Tonelli, Milić, Diawara, Machach, Rog, Zieliński, Ounas, Milik. Allenatore: Sarri.

Reti:

Ammonizioni:

Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Cronaca minuto per minuto

1′ TEMPO

46′ chiusura di Calabria su Insigne al limite e l’arbitro fischia la fine del primo tempo. A San Siro è 0-0 tra Milan e Napoli

44′ 1 minuto di recupero

43′ grande densità per la squadra di Gattuso che resta molto compatta e concede poco a centrocampo. Jorginho lancia Mertens ma palla troppo lunga che sfila sul fondo

40′ rapido contropiede Napoli con uno scambio Mertens – Insigne e conclusione di quest’ultimo alzata dalla difesa sopra la traversa

39′ conclusione dal limite di Çalhanoğlu respinta da Reina quindi Musacchio la ribatte in rete da due passi ma si era alza la bandierina per posizione irregolare del centrale rossonero

38′ Suso filtrante per Kessie chiuso dalla difesa in angolo

36′ contropiede Napoli ma Insigne sbaglia l’appoggio per Jorginho, dall’altra parte ottima copertura di Koulibaly su Kalinic che commette fallo in attacco

35′ destro a giro di Insigne in area da posizione defilata e palla che passa di un paio di metri a lato alla sinistra di Donnarumma!

33′ non si chiude una triangolazione Suso – Kessie – Calabria

31′ difettoso rinvio di Calabria e tentativo di prima intenzione dal limite per Hasmik con palla che termina a lato

28′ fitta serie di passaggi dei giocatori azzurri quindi su palla dentro uscita un pò complicata per Donnarumma che si scontra con Rodriguez ma sfera allontanata dall’area

25′ nulla di fatto, rossoneri propositivi in questo avvio, equilibrato anche il possesso palla

23′ palla dentro di Rodriguez per l’inserimento di Kalinic anticipato all’ultimo da Koulibaly, angolo Milan!

20′ palla dentro per Callejon ingannato da un mancato intervento in area di Zapata e non arriva sul pallone sotto porta

19′ prova a cambiare versante la squadra rossonera ma Calabria sbaglia l’appoggio e Insigne prova a proporre un’azione a sinistra

16′ Callejon per Insigne, tacco geniale per Mertens che si inserisce in area e conclude in porta ma Donnarumma ci mette i guantoni!

15′ Mertens sulla trequarti prova a passare i mezzo ai centrali del Milan quindi serve Callejon ma la sua conclusione termina a lato

14′ prova a ragionare la squadra di Sarri che ha rischiato qualcosa in questo avvio di gara

13′ dalla sinistra traversone per Kalinic anticipato dalla tempestiva uscita di Reina di pugni

11′ ottimo cross di Suso per Kalinic che colpisce male di testa e azione che sfuma!

10′ attento in chiusura Zapata che fa carambolar palla su Callejon e fallo dal fondo conquistato

9′ apertura di Suso per Kessie che dal fondo non diesce ad arrivare sul pallone per il cross

7′ cross di Suso per Kalinic con Albiol che svirgola un pò il pallone che termina sul fondo. Quindi nuovo tentativo per una deviazione sul primo palo della difesa

4′ scontro testa a testa tra Alibiol e Zapata, gioco fermo con gli staff medici in campo

3′ possesso palla Milan, lancio di Calabria, anticipato Kalinic quindi è Bonaventura che prova dal limite e grande invervento per Reina bravo a distendersi sulla sua sinistra per deviare in corner!

battuta su Donnarumma che blocca senza problemi in presa alta

partiti! è il Napoli a giocare il primo pallone del match e angolo conquistato dopo 1 minuti di gioco

squadre in campo, fra qualche istante seguiremo il big match minuto per minuto

Presentazione della partita

Da una parte c’è la compagine rossonera che non sta attraversando un grandissimo periodo: nelle ultime tre partite due punti racimolati dalla squadra di Gattuso che domenica scorsa ha pareggiato in casa con il Sassuolo. In classifica i lombardi sono al sesto posto con 52 punti, uno in più di vantaggio sulla Fiorentina. Dall’altra parte ci sono i campani che non hanno ancora abbandonato le speranze Scudetto: nell’ultimo turno, infatti, è arrivato il successo in rimonta contro il Chievo con due reti segnate negli ultimi minuti. In classifica i partenopei hanno 77 punti, quattro in meno della Juventus.

QUI MILAN – Qualche problema per Gattuso soprattutto in difesa visto che mancheranno Bonucci e Romangoli. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Musacchio e Zapata. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Kessié e Bonaventura mezze ali mentre davanti Suso e Calhanoglu a supporto di uno tra Cutrone, Andrè Silva e Kalinic. Al momento il portoghese sembra essere il favorito.

QUI NAPOLI – Nessun tipo di dubbio per Sarri che manderà in campo i suoi col classico 4-3-3 con Reina tra i pali, pacchetto difensivo formato da Maggio e Hysaj sulle fasce mentre al centro Albiol e Koulibaly. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Allan e Hamsik mezze ali mentre davanti il classico tridente composto da Callejon, Mertens e Insigne.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Andre Silva, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Arbitro: Banti della sezione di Livorno

Guardalinee: Vuoto e Meli

Quarto uomo: Tagliavento

Var: Valeri

Assistente Var: Dobosz

Stadio: San Siro

Statistiche e precedenti

Per quanto concerne i match giocati a San Siro 32 vittorie, 23 pareggi e 14 sconfitte per il Milan con 117 gol fatti e 71 subiti. Al San Paolo invece i rossoneri rimangono in vantaggio con 54 successi, 44 pareggi e 41 sconfitte, con 197 gol realizzati e 159 incassati. Domenica le due squadre si sfideranno per la settantesima volta a San Siro e negli ultimi quattro anni i partenopei hanno portato a casa l’intera posta in palio per tre volte. Nel match d’andata successo per la squadra di Sarri che vinse 2-1.