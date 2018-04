Serie A, Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, primo posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

TORINO – Tra poco Juventus e Sampdoria scenderanno in campo per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Juventus con il tridente d’attacco composto da Cuadrado, Mandzukic e Dybala mentre la Sampdoria risponde col 4-3-1-2 con Ramirez a supporto del tandem offensivo composto da Quagliarella e Zapata.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah, Khedira, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini, Prate, Torreira, Barreto, Ramirez, Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo