Serie B, gli squalificati dopo la 35° giornata. Fermati undici giocatori

Serie B, gli squalificati dopo la quattordicesima giornata di ritorno. Fermati per un turno undici giocatori



MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Salteranno la quindicesima giornata del girone di ritorno undici giocatori.

Serie B, gli squalificati dopo la 35a giornata:

Brescia-Carpi 1-1

Empoli-Pro Vercelli 3-2

Foggia-Ascoli 3-0

Frosinone-Spezia 1-1

Novara-Ternana Unicusano 0-3

Palermo-Cremonese 1-1

Parma-Cittadella 0-0

Perugia-Venezia 1-1

Pescara-Bari 2-2

Salernitana-Cesena 1-1

Virtus Entella-Avellino 1-1

Calciatori

Calciatori espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Agazzi Michael (Ascoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Campagnaro Hugo Armando (pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

De Luca Giuseppe (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (decima sanzione).

Favalli Alessandro (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Garcia Tena Pol (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Giani Nicolas (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Ndoj Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Petriccione Jacopo (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (quinta sanzione).

Settembrini Andrea (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Terzi Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (decima sanzione).

Veseli Frederic (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Ammonizione

Tredicesima sanzione

Vives Giuseppe (Pro Vercelli)

Undicesima Sanzione

Castagnetti Michele (Empoli)

Settima Sanzione

Brosco Riccardo (Carpi)

Sesta Sanzione

Garofalo Agostino (Venezia)

Marrone Luca (Bari)

Ngawa Pierre Yves R M (Avellino)

Ammonizione Con Diffida (Quarta Sanzione)

Ghiglione Paolo (Pro Vercelli)

Lucarelli Alessandro (Parma)

Miguel Da Silva Anderson (Bari)

Pellizzer Michele (Virtus Entella)

Pezzi Enrico (Cittadella)

Tuia Alessandro (Salernitana)

Terza Sanzione

Fedele Matteo (Cesena)

Seck Moustapha (Novara)

Tremolada Luca (Ternana Unicusano)

Seconda Sanzione

Aleesami Haitam (Palermo)

Buonaiuto Cristian (Perugia)

Capela Anibal Araujo (Carpi)

De Risio Carlo (Avellino)

Fiamozzi Riccardo (Pescara)

Prima Sanzione

Ammari Abdelmajid Najib (Spezia)

Emmanuello Simone (Cesena)

Garritano Luca (Carpi)

Llullaku Azdren (Virtus Entella)

Per comportamento non regolamentare in campo

Ammonizione con diffida (Nona Sanzione)

Minala Joseph Marie (Salernitana)

Ammonizione

Ottava Sanzione

Busellato Massimiliano (Bari)

Settima Sanzione

Arini Mariano (Cremonese)

Ammonizione con diffida (Quarta Sanzione)

Caracciolo Andrea (Brescia)

Frattali Pierluigi (Parma)

Terza Sanzione

La Gumina Antonino (Palermo)

Varone Ivan (Ternana Unicusano)