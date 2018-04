Serie A, Lazio-Roma: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma, posticipo clou della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

ROMA – Tra poco scenderanno in campo Lazio e Roma nell’attesissimo derby valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Felipe Anderson a supporto di Immobile mentre la Roma risponde col 3-4-2-1 con Nainggolan e Schick a supporto di Dzeko.

Le formazioni ufficiali

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Di Francesco