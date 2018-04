Fantacalcio, pagelle 35° giornata di Serie B 2017-2018

La quattordicesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2017-18. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

FROSINONE – Il campionato di Serie B è giunto alla sua trentacinquesima giornata, che si articola tra il 14 e il 15 aprile 2018. Si comincia venerdì con due anticipi. Alle 19 il Foggia, che proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Cremonese e in classifica è undicesimo con 46 punti, ospita l’Ascoli, terzultimo con dieci lunghezze in meno e reduce dalla vittoria casalinga contro il Carpi. Alle 21 è la volta di Parma-Cittadella. I padroni di casa provengono dalla vittoria casalinga sul Frosinone e in classifica ora sono quarti con 56 punti. Sei lunghezze in meno per il Cittadella, sesto, che nel turno precedente ha perso 5-1 sul campo della Ternana.

Sabato si giocano tutte le altre partite. L’Empoli, capolista con 67 punti e che proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dello Spezia, riceve la Pro Vercelli, penultima e reduce dal pareggio contro il Novara. Impegni casalinghi per Palermo e Frosinone, seconde a pari merito a quota 58, che ospitano, rispettivamente, la Cremonese, tredicesima, e lo Spezia, decimo. Il Bari, quinto, fa visita al Pescara, soltanto, diciottesimo mentre il Perugia, una delle squadre più in forma del momento anche se reduce da una sconfitta, sfida il Venezia. In zona salvezza il Brescia ospita il Carpi mentre la Salernitana attende il Cesena. Due gli scontri diretti: l’Entella, terzultimo, riceve l’Avellino, diciassettesimo mentre il Novara gioca tra le mura amiche contro la Ternana, fanalino di coda del torneo.

Le pagelle delle partite usciranno lunedì 16 aprile su www.fantacalcionews.com e ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto lunedì 16 aprile alle ore 21.

Fantacalcio, tutti i voti della 35a giornata del campionato di Serie B 2017-2018

Venerdì 13 aprile

19.00

Foggia-Ascoli (pagelle – tabellino)

21.00

Parma-Cittadella (pagelle – tabellino)

Sabato 14 aprile

15.00

Entella-Avellino (pagelle – tabellino)

Pescara-Bari (pagelle – tabellino)

Brescia-Carpi (pagelle – tabellino)

Salernitana-Cesena (pagelle – tabellino)

Palermo-Cremonese (pagelle – tabellino)

Empoli-Pro Vercelli (pagelle – tabellino)

Frosinone-Spezia (pagelle – tabellino)

Novara-Ternana (pagelle – tabellino)

Perugia-Venezia (pagelle – tabellino)