Pronostici calcio del 14 aprile 2018, Serie A e B in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno. Bolletta dedicata agli anticipi della Serie A e alla Serie B

I pronostici per sabato 14 aprile 2018 riguardano gli anticipi della trentaduesima giornata del Campionato di Serie A e la trentacinquesima giornata del torneo cadetto. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Cagliari-Udinese 1X (ore 15)

Anticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Verona e in classifica è undicesimo con 29 punti. Quattro lunghezze in più per l’Udinese, tredicesima e reduce da otto sconfitte consecutive.

Chievo-Torino gol (ore 18)

L’altro anticipo della trentaduesia giornata del campionato cadetto è Chievo-Torino. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Napoli e in classifica sono quindicesimi con 29 punti punti. Sedici lunghezze in più per il Torino, decimo e reduce da tre vittorie di fila.

Genoa-Crotone 1 (ore 18)

Gara valida per la trentunesima giornata del massimo campionato olandese. Il Genoa proviene dal pareggio ottenuto nel derby e in classifica ora è undicesimo con 35 punti. Otto lunghezze in meno per i pitagorici, terzultimi e reduci dalla vittoria casalinga sul Bologna.

Atalanta-Inter under 2,5 (ore 20.45)

Tra gli anticipi della trentaduesima giornata di Serie A c’è anche Atalanta-Inter. Gli orobici provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Spal e in classifica sono ottavi con 48 punti. Undici lunghezze in più per l’Inter, quinto, che nel turno precedente ha vinto a San Siro contro il Verona.

Empoli-Pro Vercelli 1 (ore 15)

Gara valida per la trentacinquesima giornata del Campionato di Serie B. Testa e coda del campionato. L’Empoli è la capolista mentrela Pro Vercelli attualmente è penultima a cinque lunghezze dalla zona salvezza. Entrambe provengono da un pareggio, rispettivamente sul campo dello Spezia e in trasferta contro il Novara.

Frosinone-Spezia 1 (ore 15)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone previene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Parma e i classifica è secondo, a pari merito con il Palermo a -9 dalla capolista Empoli. Ddodici lunghezze in meno per lo Spezia, decimo e reduce dal pareggio casalingo proprio con la squadra toscana.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 14 aprile 2018

Cagliari-Udinese 1X (1,37)

Chievo-Torino gol (1,70)

Genoa-Crotone 1 (1,85)

Atalanta-Inter under 2,5 (1.75)

Empoli-Pro Vercelli 1 (1,35)

Frosinone-Spezia 1 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 178 euro