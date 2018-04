MILANO – Tutto è pronto a San Siro per il big match della 32a giornata del Campionato di Serie A. Gli allenatori hanno già fatto e comunicato le proprie scelte. Gattuso ha scelto di schierare il consueto modul 4-3-3 con Donnarumma in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Musacchio-Zapata e da Calabria e Rodriguez ai lati. A centrocampo il trio Kessié, Biglia e Bonaventura. Tridente offensivo composto da Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. Schieramento speculare per Sarri con Reina tra i pali e retroguardia formata dalla coppia Albil-Koulibaly e da Maggio e Hysaj sulle fasce. In mezzo al campo Allan, Jorginho, Hamšík. Davanti Callejón, Mertens, Insigne.

Milan – Napoli, le formazioni ufficiali del match

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Antonelli, G. Gómez, Montolivo, Locatelli, Mauri, Cutrone, Borini, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamšík; Callejón, Mertens, Insigne. A disposizione: Sepe, Rafael, Chiricheş, Tonelli, Milić, Diawara, Machach, Rog, Zieliński, Ounas, Milik. Allenatore: Sarri.

