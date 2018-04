Pagelle 32° giornata Serie A 2017-2018: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 13° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017-2018. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

Trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A e primi responsi dettati dagli anticipi. L‘Inter deve rimandare l’appuntamento con la vittoria: per la squadra di Spalletti pari sul campo dell’Atalanta ed evidente crisi di gol. Salvezza raggiunta, anche se non matematicamente, per il Genoa che batte il Crotone grazie alla rete siglata da Bessa. Passo in avanti del Cagliari che vince contro l’Udinese, condannata alla sua nona sconfitta consecutiva. Pareggio tra Chievo e Torino, con i granata al quarto risultato utile di fila.

Oggi, domenica 15 aprile, si giocano tutte le altre partite. Nel lunch match 0-0 contro la Fiorentina la SPAL ottiene un importante punto in ottica salvezza. Si allontana dalla zona calda anche il Sassuolo che pareggia in casa contro il Benevento: doppiette di Diabatè e Politano. Si complica invece la situazione del Verona che perde a Bologna: reti di Verdi e Nagy. Nel big match di giornata il Milan costringe il Napoli al pari. Alle 18 la Juventus, in campo contro la Sampdoria, ha così ora la possibilità di portare a +6 il vantaggio sui partenopei.

In serata, alle ore 20.45, grande attesa per il derby della Capitale con la Roma euforica per la qualificazione alle semifinale di Champions e la Lazio, delusa per l’inaspettata esclusione dall’Europa League.

Dove e quando trovare le pagelle della tredicesima giornata di ritorno serie A

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 15 aprile su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto martedì 24 aprile dalle ore 21 in quanto si disputa il turno infrasettimanale.

Su www.calciomagazine.net, sarà possibile trovare i link di riferimento delle singole gare. Su fantacalcionews.com, inoltre, verranno aggiornati in tempo reale, tutti i bonus relativi alle singole gare e utili per il gioco. I voti sono utilizzati da Fantamagic Classic e PRO che li pubblica solitamente nella giornata successiva a quella della pubblicazione delle pagelle ma in alcuni casi anche prima.

Per tutti gli amanti del fantacalcio che i voti riportati sui due portali sportivi sono anche quelli ufficiali per Fantamagic Classic e Pro, i due tornei gratuiti di fantacalcio organizzati da Fantamagic (CLICCA QUI PER REGISTRARTI).

Pagelle 13a giornata ritorno Serie A: tutti i voti per il fantacalcio

Sabato 14 aprile

15.00

Cagliari-Udinese (pagelle – tabellino)

18.00

Chievo-Torino (pagelle – tabellino)

Genoa-Crotone (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Inter (pagelle – tabellino)

Domenica 15 aprile

15.00

Sassuolo-Benevento (pagelle – tabellino)

Bologna-Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Milan-Napoli (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio-Roma (pagelle – tabellino)