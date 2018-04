Pronostici calcio del 16 aprile 2018, con Ascoli-Parma

I suggerimenti per le scommesse del giorno 16 aprile 2018. Bolletta dedicata a Serie B, Bundesliga, Premier League, Eliteserien, Superliga danese Ligue 2

I pronostici per lunedì 16 aprile 2018 riguardano l’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, la Bundesliga, la Premier League, l’Eliteserien, la Superliga danese e la Ligue 2. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Ascoli-Parma 2 (ore 20.30)

Anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale. L’Ascoli proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Foggia e ora in classifica è terzultimo con 36 punti. Ventun lunghezze in più il Parma, quarto e reduce dal pareggio interno con il Cittadella.

Magonza-Friburgo under 2,5 (ore 20.30)

Scontro salvezza nella trentesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Magonza proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Colonia e in classifica è terzultimo con 27 punti. Tre lunghezze in più per il Friburgo, quartultimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Wolfsburg.

West Ham-Stoke gol (ore 21)

Gara valida per la trentatreesima giornata della Premier league. Il West Ham proviene dal pareggio ottenuto sul campo del Chelsea e in classifica è quindicesimo con 34 punti. Sette lunghezze in meno per lo Stoke, penultimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Tottenham.

Brest-Lorieent gol (ore 20.45)

Match valido per la trentatreesima giornata della seconda divisione francese. Il Brest in classifica è ottavo con 51 punti mentre il Lorient è quarto con cinque lunghezze in oiù. Entrambe le squadre provengono da una vittoria casalinga, rispettivamente, contro Valenciennes e Paris.

Hobro-Silkeborg over 2,5 (ore 19)

Sfida valida per i playout della Superliga danese. Nella reguar season l’Hobro si è classificato terzultimo con 35 putni, il Silkeborg con sette lunghezze in meno.

Bodo Glimt-Rosemborg 2 (ore 19)

Incontro valevole per la quinta giornata del massimo campionato norvegese. Il Bodo Glimt proviene dalla sconfitta rimediata sul campo dell’Odd e in classifica è terzultimo con 3 punti. lunghezze in più per il Rosenborg, ottavo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Molde.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 15 aprile 2018

Ascoli-Parma 2 (2,20)

Magonza-Friburgo under 2,5 (1,62)

West Ham-Stoke gol (1,83)

Brest-Lorieent gol (1,65)

Hobro-Silkeborg over 2,5 (1,80)

Bodo Glimt-Rosemborg 2 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 339 euro