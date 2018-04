Juventus – Sampdoria 1-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La diretta di Juventus – Sampdoria, primo posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. La cronaca della partita in programma oggi alle ore 18

TORINO – Quest’oggi alle ore 18 si giocherà Juventus – Sampdoria, incontro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla beffa di Madrid dove Ronaldo, all’ultimo secondo, ha reso vana l’impresa di Buffon e compagni con il numero 1 espulso per proteste. In campionato, invece, la squadra di Allegri viene dal successo di Benevento e in classifica occupa la prima posizione con 81 punti, tre in più del Napoli che insegue. Dall’altra parte, invece, ci sono i liguri che nell’ultima giornata hanno pareggiato il derby contro il Genoa e in classifica occupano l’ottava posizione, con 48 punti, al pari dell’Atalanta.

Cronaca minuto per minuto



QUI JUVENTUS – Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Madrid quindi 4-3-1-2 con Buffon in porta, Lichtesteiner e Asamoah sulle corsie esterne mentre al centro Benatia e Chiellini. A centrocampo Pjanic in regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre in attacco dovrebbero giocare Cuadrado e Dybala a supporto di Higuain.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare: in porta Viviano, reparto difensivo composto da Sala e Regini sulle fasce mentre al centro Silvestre e Ferrari. A centrocampo Torreira in cabina di regia con Linetty e Praet mezze ali mentre davanti Caprari a supporto del tandem offensivo composto da Quagliarella e Zapata.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala; Higuain. Allenatore: Allegri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, G.Ferrari, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Caprari; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Mariani

Guardalinee: Carbone e Marrazzo

Quarto uomo: Aureliano

Var: Chiffi

Assistente Var: Perfetti

Stadio: Allianz Stadium