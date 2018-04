Torino – Milan: tabellino e risultato in diretta

Diretta di Torino – Milan, formazioni e risultato in tempo reale. Il tabellino in diretta della sfida in programma oggi 18 aprile alle ore 20.45

TORINO – Oggi alle ore 20.45 andrà in scena Torino – Milan, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Incontro che si preannuncia molto interessante visto che entrambe le squadre si stanno giocando un posto nella prossima Europa League. Da una parte ci sono i Granata che, dopo aver battuto l’Inter, hanno pareggiato in casa del Chievo e in classifica occupano la decima posizione con 46 punti, -5 dal settimo posto della Fiorentina. Dall’altra parte c’è la squadra di Gattuso che viene dal buon pareggio casalingo contro il Napoli grazie alla strepitosa parata di Donnarumma nel finale. In classifica i rossoneri occupano il sesto posto con 53 punti.

Il tabellino minuto per minuto



QUI TORINO – Mazzarri, per quanto visto nell’anticipo di Verona, potrebbe confermare per gran parte l’undici che ha pareggiato col Chievo. Dunque 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Moretti, Burdisso e Bonifazi con quest’ultimo al posto dell’acciaccato N’Koulou. A centrocampo Baselli e Rincon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Ansaldi e De Silvestri. In attacco Ljajic a supporto della coppia offensiva formata da Iago Falque e Belotti.

QUI MILAN – Potrebbe apportare, anzi sicuramente cambierà qualcosa Gattuso che manderà in campo i suoi col 4-3-3 con Donnarumma in porta, in difesa torna Bonucci che farà coppia con Musacchio mentre sulle fasce Calabria e Rodriguez. A centrocampo Biglia in regia con Bonaventura e Kessié mezze ali mentre in attacco Suso e Calhanoglu a supporto di uno tra Andrè Silva e Cutrone.

Le probababili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Moretti, Burdisso, Bonifazi, Ansaldi, Baselli, Rincon, De Silvestri Ljajic, Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Suso, Andrè Silva, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli

Guardalinee: Valeriani e Di Iorio

Quarto uomo: Pinzani

Var: Banti

Assistente Var: Schenone

Stadio: Olimpico – Grande Torino