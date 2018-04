Chievo – Torino 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Chievo – Torino: presentazione della partita, precedenti, formazioni, risultato. Cronaca e tabellino in tempo reale della gara in programma oggi a partire dalle ore 18.00

VERONA – Allo stadio Marcantonio Bentegodi Chievo e Torino si affronteranno nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Reduce dal ko al San Paolo contro il Napoli, la formazione di casa ha solo due punti di vantaggio da Crotone e Spal, rispettivamente quartultima e terzultima e in questa gara si gioca una grossa fetta di permanenza in Serie A. Per quel che riguarda gli ospiti invece, i successi con Cagliari, Crotone e Inter hanno rilanciato i granata anche se la corsa verso la prossima Europa League sembra molto in salita. Il Chievo è quindicesimo con 29 punti, a pari con il Cagliari, mentre il Torino è decimo a 45 punti a più dieci sull’undicesimo posto.

Cronaca minuto per minuto



QUI CHIEVO – Mister Maran perderà Giaccherini appiedato dal Giudice Sportivo, ma recupererà Castro che non ha più la febbre. L’impiego di Birsa verrà valutato nell’immediata vigilia a causa di un problema muscolare. con De Paoli agirà sulla fascia destra. In attacco Stepinski partirà dall’inizio con Meggiorini in panchina.

QUI TORINO – L’allenatore Mazzarri riavrà Rincon, che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà rinunciare a Ljajic, Berenguer e Milinkovic-Savic. Obi completerà la mediana con Rincon e Baselli, Acquah si accomoderà in panchina. in attacco ecco Belotti e Iago Falque. In difesa Burdisso partirà dall’inizio.

Statistiche e precedenti

La gara sarà il decimo confronto in Serie A, in quel di Verona, tra i clivensi e il Toro: il computo delle nove sfide fino ad ora giocate in Veneto vede avanti i padroni di casa con 4 vittorie contro i 2 successi ospiti mentre sono 3 i pareggi.

Probabili formazioni:

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Depaoli, Bastien, Radovanovic, Castro; Stepinski, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Dainelli, Gamberini, Jaroszynski, Dapoli, Birsa, Rigoni, Pellissier, Pucciarelli, Meggiorini. Allenatore: Maran

TORINO (3-5-2): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Obi, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Ichazo, Bonifazi, Barreca, Acquah, Obi, Buongiorno, Rivoira, Valdifiori, Berenguer, Niang, Edera. Allenatore: Mazzarri