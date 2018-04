Genoa – Crotone 1-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Genoa – Crotone: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni. Cronaca della sfida in programma oggi pomeriggio dalle ore 18

GENOVA – Oggi, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa – Crotone, gara valida per la trentaduesima giornata del Campionato di Serie A, tredicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 18. Il Grifone proviene dal pareggio ottenuto nel derby e in classifica ora è undicesimo con 35 punti. Otto lunghezze in meno per i pitagorici, terzultimi e reduci dalla vittoria casalinga sul Bologna. Sfida tutta rossoblu con in palio pesanti tre punti pesanti, rispettivamente, per mettere la parola “fine” al discorso salvezza e per cercare di uscire dalla zona a calda. Terminasse oggi il campionato, infatti, la squadra allenata da Zenga sarebbe costretta a lasciare la massima categoria dopo due stagioni di permanenza.

Tabellino live

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 13 Rossettini, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 88 Hiljemark, 8 Bertolacci, 24 Bessa, 93 Laxalt; 16 Galabinov, 45 Medeiros. A disposizione: 23 Lamanna, 38 Zima (GK), 4 Cofie, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 17 El Yamiq, 18 Migliore, 19 Pandev, 20 Rosi, 32 Pereira, 40 Omeonga, 49 Rossi. Allenatore: Ballardini

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 31 Sampirisi, 87 Martella; 5 Stoian, 93 Ajeti, 38 Mandragora; 29 Trotta, 99 Simy, 11 Ricci. A disposizione: 3 Festa (GK), 78 Viscovo (GK), 6 Rohden, 10 Barberis, 13 Izco, 19 Diaby, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 32 Tumminello, 34 Simic, 89 Crociata. Allenatore: Zenga

Reti: al 28′ pt Bessa

Ammonizioni: Medeiros

Recupero:

Cronaca minuto per minuto

1′ TEMPO

38′ palla dentro di Martella per Simy con Perin di pugni che lo anticipa quindi palla a Faraoni dal limite ma conclusione a lato

36′ trova difficoltà la squadra di Zenga a imporre il proprio gioco

34′ cross di Lazovic in area ma palla troppo forte per i compagni, blocca Cordaz

31′ prova a ricompattarsi il Crotone colpito un pò di sorpresa nella precedente occasioni dove Bessa di è trovato libero

28′ BESSA!!! VANTAGGIO GENOA!! pennellata di Medeiros dalla destra per il compagno che solo colpisce di testa in tuffo. Dal VAR si controlla ma è tutto regolare!

pennellata di Medeiros dalla destra per il compagno che solo colpisce di testa in tuffo. Dal VAR si controlla ma è tutto regolare! 26′ Mandragora per Simy che stretto in area scarica per Ricci, il giocatore colpisce alto dal limite

24′ buono spunto sul fondo di Lazovic in mezzo a due avversari, nuovo corner con Cordaz che sicuro va in presa alta

23′ non meno precisa la conclusione da fuori di Laxalt con palla sul fondo

22′ spunto di Lazovic, scambio con Medeiros ma conclusione da fermo, appena dentro l’area alto

19′ si vede il Crotone con Ricci, conclusione deviata dalla difesa in angolo

19′ scambio Bessa per la conclusione strozzata dal limite di Medeiros, nessun problema per Cordaz

18′ punizione troppo lunga di Hiljemark, azione che sfuma

16′ palla dentro di Bertolacci ma nessun compagno è sulla traiettoria, palla sul fondo

13′ conclusione di Medeiros sul primo palo deviata da Sampirisi di testa

12′ attenzione! consultato il VAR non c’è stato il tocco di Cordaz con Medeiros che prende il giallo per simulazione!

10′ rigore per il Genoa! su filtrante di Hiljemark intervento di Cordaz su Medeiros in area che tentava di saltarlo!

8′ conclusione dal limite centrale di Medeiros, blocca il portiere senza problemi

7′ grande lotta a centrocampo con le due squadre aggressive. La posta in palio è molto alta

4′ altro episodio da sala VAR con Galabinov che termina a terra in area sul contrasto con Ceccherini ma l’arbitro lascia giocare. Dall’altra parte fallo di Simy su Spolli

3′ chiusura su Bessa e nuovo corner per la squadra di casa: battuta dalla destra, stacco di Zukanovic sul primo palo e deviazione in angolo di un difensore

2′ subito un corner per la squadra di casa: cross di Lazovic con Ceccherini che devia. Quindi è Laxalt dall’altra parte ma il suo traversone termina direttamente sul fondo

partiti, è il Genoa che ha battuto il calcio d’avvio

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, apprestiamoci a seguire il live

QUI GENOA – Ballardini dovrà rinunciare allo squalificato Rigoni e gli infortunati Izzo e Biraschi. Dovrà inoltre valutare le condizioni di Bertolacci e Rosi mentre recupera Veloso, che partirà dalla panchina. Da scegliere chi mandare in campo tra Lazovic e Pereira, tra Bessa e Medeiros, tra Bertolacci e Cofie e tra Lapadula e Galabinov. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile il consueto modulo 3-5-2. Quindi, Perin tra i pali e difesa a tre composta da Rossettini, Spolli e Zukanovic. A centrocampo Bessa, Bertolacci e Hiljemark, con Lazovic e Laxalt sulle fasce. Davanti la coppia formata da Lapadula e Pandev.

QUI CROTONE – Zenga dovrà fare a meno dello squalificato Capuano. Campionato finito per Budimir e Benali mentre dovranno essere valutate le condizioni di Nalini e Barberis. I dubbi di formazione riguardano la scelta tra Faraoni e Sampirisi, Barberis e Rodhen e tra Simy e Crociata. I primi nomi indicati nei rispettivi dualismi sono in vantaggio per vestire la maglia da titolare.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Massimiliano Irrati (esordio in Serie A Tim il 18 marzo 2012) della sezione di Pistoia. Titolare di qualifica di internazionale dal 2017, l’avvocato toscano vanta 83 partite in Serie A Tim, 392 cartellini gialli, 22 espulsioni e 22 rigori concessi. Otto i precedenti con il Genoa in Serie A Tim (4 vittorie, un pareggio e 3 sconfittte), tre con il Crotone, tutte nel campionato cadetto (2 pareggi e una sconfitta). Liberti e Bottegoni saranno gli assistenti, con Giua come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Pairetto e Tegoni.

Statistiche e precedenti

Soltanto un precedente in Serie A, a Marassi, tra le due compagini. L’episodio risale allo scorso campionato: era il 22 gennaio 2017 e finì 2-2, con reti di Simeone e Ocampos per i padroni di casa e di Ceccherini e Ferrari per gli ospiti. Le due squadre si sono incrociate altre quattro volte nel campionato cadetto (con il bilancio di due successi per i padroni di casa e due pareggi) e una volta in Coppa Italia lo scorso novembre, con vittoria, e conseguente passaggio del turno, del Grifone. All’andata è finita 0-1 per il Genoa grazie alla rete messa a segno da Luca Rigoni: era la partita di esordio in panchina per Ballardini, subentrato a Ivan Juric.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa-Crotone potrà essere seguita in diretta su Premium Sport 2 e su Sky Calcio 2. Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe modalità.

Segui la diretta testuale di Genoa-Crotone. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 17. Poi, a partire dalle ore 18 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin, Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt, Lapadula, Pandev. A disposizione: Lamanna, Zima, Pedro Pereira, Migliore, Rosi, Miguel Veloso, Cofie, Mederios, Omeonga, Taarabt, Galabinov, Rossi. Allenatore: Davide Ballardini.

CROTONE (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella, Stoian, Barberis, Mandragora, Ricci, Simy, Trotta. A disposizione: Festa, Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Simic, Zanellato, Diaby, Crociata, Izco, Rodhe, Tuminiello. Allenatore: Walter Zenga.