Lazio – Roma: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Roma: match clou della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. La cronaca della partita dell’Olimpico in programma domenica 15 aprile alle ore 20.45

ROMA – Domenica 15 aprile alle ore 20.45 si giocherà Lazio – Roma, derby da urlo valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la tre giorni di Coppe Europee le due squadre arrivano a questo grande appuntamento con umori e sensazioni completamente contrapposti. Da una parte, infatti, ci sono i bianco-celesti che in Europa League, dopo il 4-2 dell’andata, hanno perso 4-1 in casa del Salisburgo subendo tre reti nel giro di cinque minuti. In campionato, invece, la squadra di Inzaghi viene dal successo esterno di Udine e in classifica occupano la terza posizione, proprio insieme alla Roma, con 60 punti. Dall’altra parte ci sono gli uomini di Di Francesco che martedì hanno fatto la storia rimontando il Barcellona e qualificandosi alle semifinali di Champions League 34 anni dopo l’ultima volta. In campionato, invece, i giallorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina e in classifica, come detto poc’anzi, sono appaiati alla Lazio al terzo posto.

Cronaca minuto per minuto



QUI LAZIO – Inzaghi, che in queste ore deve recuperare psicologicamente i suoi giocatori, potrebbe mandare in campo la sua quadra col 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Luiz Felipe, De Vrij e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic mezze ali mentre sulle fasce Marusic e Lulic. In attacco Luis Alberto dovrebbe agire alle spalle di Immobile.

QUI ROMA – Di Francesco ha le idee piuttosto chiare sulla formazione da mandare in campo domenica: 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre al centro Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi in regia con Nainggolan e Strootman mezze ali mentre in attacco El Shaarawy e Under a supporto di Dzeko.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Mazzoleni della sezione di Bergamo

Guardalinee: Preti e Paganessi

Quarto uomo: Maresca

Var: Rocchi

Assistente Var: Di Fiore

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà domenica sarà il derby di Roma numero 148 della storia: in vantaggio sono i giallorossi che hanno vinto per 53 volte a fronte di 37 successi della compagine laziale mentre i pareggi son 37. In casa della Lazio 23 successi per i padroni di casa, 25 per i giallorossi così come i pareggi.