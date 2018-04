Inter-Cagliari: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Inter-Cagliari: formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca ed il tabellino della sfida in programma per domani 17 aprile alle ore 20:45

MILANO – Domani martedì 17 aprile alle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza, si disputerà il match tra Inter e Cagliari, anticipo del trentatreesimo turno del campionato di Serie A. All’andata finì con il risultato di 1-3 in favore dei nerazzurri grazie alla doppietta del capitano Mauro Icardi e al gol di Marcelo Brozovic, mentre Pavoletti siglò l’unico gol per i sardi. La squadra di Spalletti è reduce da due vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate e prosegue l’interminabile corsa per un posto in Champions League, occupato dalle romane ad un solo punto di distacco. Il Cagliari, con la vittoria ai danni dell’Udinese, ha messo una grossa ipoteca sulla salvezza allontanando a cinque punti la zona rossa quando mancano sei partite al termine del campionato.

La cronaca minuto per minuto



QUI INTER – Buone notizie per Spalletti che tornerà ad avere a disposizione sia Marcelo Brozovic, squalificato nell’ultimo turno, che Antonio Candreva. L’esterno romano, infatti, ha smaltito il problema alla caviglia che lo aveva tenuto in panchina per 90′ minuti contro l’Atalanta, mentre non dovrebbe recuperare Matias Vecino, ancora alle prese con un’infiammazione alla zona pubica. Dopo il fallimento, almeno in parte, del 3-4-2-1 usato contro gli Orobici, Spalletti tornerà molto probabilmente al 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali e il pacchetto difensivo composto da Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio. A centrocampo tornerà la coppia composta da Gagliardini e Brozovic, mentre sulla linea dei trequartisti ci saranno Candreva, Rafinha e Perisic a supporto di Mauro Icardi, rimasto a secco per tre partite consecutive.

QUI CAGLIARI – Assenze pesanti per Diego Lopez che dovrà rinunciare agli squalificati Barella e Cigarini, due pedine fondamentali nello scacchiere sardo, oltre agli infortunati Deiola, Farias, Dessena e a Joao Pedro, squalificato per doping fino a data da destinarsi. Lopez si affiderà al 3-5-2 con Cragno in porta e la linea difensiva composta da Romagna, Ceppitelli e Castan. Chiavi del centrocampo affidate a Padoin con Ionita e Cossu ai suoi lati, mentre sulle fasce agiranno Faragò e Miangue. Tandem offensivo composto da Marco Sau e da Leonardo Pavoletti.

Le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Padoin, Cossu, Miangue; Sau, Pavoletti. Allenatore: Lopez

Arbitro: Pasqua

Guardalinee: La Rocca-Tolfo

IV Uomo: Di Paolo

Var: Mariani

Assistente Var: Preti

Stadio: Giuseppe Meazza “San Siro”