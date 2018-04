Pronostici calcio del 17 aprile 2018, Serie B in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 17 aprile 2018. Bolletta dedicata integralmente alla Serie B

I pronostici per martedì 17 aprile 2018 riguardano esclusivamente la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Avellino-Frosinone X (ore 20.30)

L’Avellino proviene dal pareggio conquistato in trasferta sul campo dell’Entella e ora in classifica è quindicesimo con 40 punti. Diciannove lunghezze in più il Frosinone, secondo a pari merito con il Palermo a -11 dalla capolista Empoli, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro lo Spezia.

Cesena-Empoli 2 (ore 20.30)

Il Cesena proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Salernitana e in classifica è diciottesimo con 38 punti. Di fronte avrà l’Empoli, capolista a quota 71 e reduce dalla vittoria per 3-2 sulla Pro Vercelli.

Carpi-Perugia gol (ore 20.30)

Il Carpi in classifica è decimo con 49 punti mentre il Perugia è esto con sei lunghezze in più. Entrambe le squadre provengono da un pareggio maturato, rispettivamente, sul campo del Brescia e in casa contro il Venezia.

Ternana-Foggia gol (1,57)

La Ternana è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Novara ma è ancora penultimo con 33 punti. Sedici lunghezze in più per il Foggia, che, vincendo in casa contro l’Ascoli nella giornata contrassegnata dal segno “X”, è una delle poche squadre ad aver mosso la classifica.

Venezia-Entella under 2,5 (1,62)

Il Venezia in classifica è settimo con 51 punti, l’Entella quartultimo a quota 37. Entrambe le squadre provengono da un pareggio, rispettivamente, sul campo del Perugia e in casa contro l’Avellino.

Pro Vercelli-Pescara gol (1,72)

La Pro Vercelli proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli ed è il fanalino di coda del torneo con 31 punti. Otto lunghezze in più per il Pescara, ottavo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Bari.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 15 aprile 2018

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 518 euro