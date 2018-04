Crotone – Juventus: tabellino e risultato in diretta

Diretta di Crotone – Juventus, formazioni e risultato in tempo reale. Il tabellino della sfida in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 all’Ezio Scida

CROTONE – Mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 si giocherà Crotone – Juventus, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. E’ un testacoda vero e proprio quello che andrà in scena allo Scida visto che le due squadre lottano per obiettivi nettamente contrapposti. Da una parte ci sono i pitagorici che nell’ultimo turno di campionato hanno perso di misura in casa del Genoa e in classifica occupano la terzultima posizione con 28 punti, uno di svantaggio sulla Spal. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che hanno schiantato la Sampdoria 3-0 allungando ulteriormente sul Napoli: adesso sono 6 i punti di vantaggio della squadra di Allegri sui partenopei. Dirigerà l’incontro il signor Fabbri di Ravenna.

Tabellino minuto per minuto

QUI CROTONE – Zenga non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida con il Genoa ma potrebbe passare al 4-4-2 con Cordaz tra i pali, pacchetto arretrato composto da Martella e Faraoni sulle fasce mentre al centro Ceccherini e Sampirisi. A centrocampo Mandragora e Stoian al centro mentre sulle corsie esterne Barberis e Ricci. In attacco tandem offensivo composto da Simy e Trotta.

QUI JUVENTUS – Allegri, visti gli impegni ravvicinati della sua squadra, potrebbe cambiare qualche pedina. La sua Juve potrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Benatia e Chiellini mentre sulle fasce Alex Sandro e Howedes. A centrocampo Bentancur e Marchisio mentre in attacco Mandzukic, Dybala e Douglas Costa a supporto di Higuain.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Martella, Ceccherini, Sampirisi, Faraoni, Barberis, Stoian Mandragora, Ricci, Simy, Trotta. Allenatore: Zenga

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczensy; Howedes, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Marchisio, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Allegri

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna

Guardalinee: Alassio e Costanzo

Quarto uomo: Abbattista

Var: La Penna

Assistente Var: Giallatini

Stadio: Ezio Scida