Serie B, Ascoli – Salernitana 2-4: il tabellino del match

Il tabellino del match Ascoli – Salernitana 2-4 il risultato finale, la doppietta di Jallow e i gol di Calaiò e Casasola valgono i tre punti alla squadra di Gregucci.

ASCOLI – Termina con il risultato di 2-4 il match tra Ascoli e Salernitana valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Ad andare in vantaggio dopo una manciata di minuti sono i padroni di casa con Ninkovic, ma nell’arco di quaranta minuti la squadra di Gregucci ne fa tre. Prima Calaiò rimette i conti in parità, poi Casasola e Jallow firmano il sorpasso. Nella ripresa Beretta accorcia le distanze e l’Ascoli sfiora più volte il pareggio, ma a dieci minuti dal termine Ganz commette un’ingenuità colossale e si fa espellere. La Salernitana riprende campo e nei minuti di recupero Jallow firma la sua doppietta personale ed il definitivo 2-4.

Il tabellino del match

ASCOLI (4-3-2-1): Milinkovic Savic; Laverone (88′ Chajia), Brosco, Padella, D’Elia; Cavion, Iniguez (46′ Addae), Frattesi; Ninkovic, Ciciretti (46′ Beretta); Ganz. All. Vivarini

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Migliorini, Perticone (56′ Mantovani), Gigliotti; Casasola (72′ Pucino), Minala, Di Tacchio, Mazzarani, Lopez; Jallow, Calaiò (60′ Vuletich). All. Gregucci

Reti: 3′ Ninkovic (A); 13′ Calaiò, 18′ Casasola, 40′, 90’+6′ Jallow (S)

Ammonizioni: Lopez, Minala, Pucino, Gigliotti (S); Padella, Ganz, Addae (A)

Espulsioni: Ganz (A)

Recupero: 0′ pt; 6′ st.

Stadio: Del Duca