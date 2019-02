Ascoli – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ascoli – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

ASCOLI – Sabato 16 febbraio alle ore 18 andrà in scena Ascoli – Salernitana, sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine bianconera che non gioca da tra settimane visto il riposto dello scorso turno ed il match sospeso contro il Lecce. Tredicesima posizione in classifica per i marchigiani con 25 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione campana che viene dalla sconfitta interna col Benevento ed in classifica occupa il decimo posto con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ASCOLI – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Milinkovic-Savic in porta, pacchetto difensivo composto da Cavion e D’Elia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Valentini e Brosco. A centrocampo Addae e Casarini in cabina di regia con Frattesi e Ninkovic sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Beretta e Ciciretti.

QUI SALERNITANA – La compagine campana dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Migliorini, Perticone e Gigliotti. A centrocampo Minala e Di Tacchio in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Casasola e Lopez. Davanti i due Anderson alle spalle di Jallow.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ascoli – Salernitana, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Ascoli – Salernitana

ASCOLI (4-4-2): Milinkovic-Savic; Cavion, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, Addae, Casarini, Ninkovic; Berretta, Ciciretti. Allenatore: Vivarini

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Migliorini, Perticone, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson, D. Anderson; Jallow. Allenatore: Gregucci

STADIO: Del Duca