ASCOLI – Sabato 15 aprile 2023, allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca”, l’Ascoli di Breda affronterà il Sudtirol di Bisoli per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 14. In palio punti preziosi per entrambe le squadre, pur con obiettivi diversi. Da un lato c’é una squadra che vuole salvarsi, dall’altra ce n’é una che vuole consolidare la posizione in zona playoff. I marchigiani vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Sudtirol. I bianconeri ora occupano la tredicesima posizione, a +3 dalla zona playout, con 39 punti in virtù di dieci vittorie, altrettanti pareggi e tredici sconfitte, trentaquattro gol e quarantuno subiti. Il Südtirol ha fin qui colto 52 punti che equivalgono al quarto posto in classifica, a quattro lunghezza dal prossimo avversario, il Bari di mister Michele Mignani, attualmente sul terzo gradino del podio della cadetteria con 53 punti, a 7 lunghezze dal Genoa secondo della classe e a 13 dalla capolista Frosinone. I biancorossi, nel turno pasquale, hanno perso di misura contro il Bari. All’andata finì 2-2. A dirigere il match sarà Daniele Minelli della sezione di Varese, coadiuvato dagli Assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Ricci di Firenze. Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Al VAR Valerio Marini della sezione di Roma 1, AVAR Niccolò Baroni di Firenze. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 2.30.

Tabellino

ASCOLI: Leali N., Donati F. (dal 15′ st Adjapong C.), Botteghin E., Simic L., Giordano S., Collocolo M., Buchel M. (dal 15′ st Giovane S.), Proia F. (dal 31′ st Eramo M.), Mendes P. (dal 25′ st Marsura D.), Forte F., Dionisi F. (dal 25′ st Gondo C.). A disposizione: Guarna E., Adjapong C., Giovane S., Gondo C., Marsura D., Eramo M., Bellusci G., Falasco N., Falzerano M., Lungoyi C., Palazzino F., Quaranta D. Allenatore: Breda R..

SÜDTIROL: Poluzzi G., Curto M., Zaro G., Masiello A., Celli A., De Col F. (dal 1′ st Rover M.), Tait F., Schiavone A. (dal 37′ st Siega N.), Lunetta G. (dal 1′ st Casiraghi D.), Odogwu R. (dal 44′ st Larrivey J.), Mazzocchi S. (dal 28′ st Cisse M.). A disposizione: Marano M., Minelli S., Casiraghi D., Rover M., Cisse M., Siega N., Larrivey J., Berra F., Carretta M., Eklu S. M., Giorgini A., Vinetot K. Allenatore: Bisoli P..

Reti: al 44′ st Gondo C. (Ascoli) .

Ammonizioni: al 4′ pt Buchel M. (Ascoli), al 13′ pt Donati F. (Ascoli), al 13′ st Collocolo M. (Ascoli), al 26′ st Forte F. (Ascoli), al 30′ st Proia F. (Ascoli), al 40′ st Simic L. (Ascoli) al 36′ pt De Col F. (Südtirol), al 40′ pt Lunetta G. (Südtirol), al 15′ st Rover M. (Südtirol), al 36′ st Masiello A. (Südtirol).

Formazioni ufficiali di Ascoli – Sudtirol

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Proia; Mendes; Forte, Dionisi. A disposizione: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Marsura, Gondo, Adjapong, Falzerano, Eramo, Palazzino, Giovane, Falasco, Bellusci. Allenatore: Breda SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Cerri; De Col, Tait, Schiavone, Lunetta; Odogwu, Mazzocchi. A disposizione: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Cisse, Casiraghi, Rover, Mawuli, Larrivey, Giorgini. Allenatore: Bisoli

I convocati dell’Ascoli

Portieri: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

Difensori: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic

Centrocampisti: 77 Buchel, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 28 Proia

Attaccanti: 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes, 29 Palazzino

I convocati del Sudtirol

Portieri: Poluzzi, Minelli, Marano.

Difensori: Berra, Celli, Curto, Davi, De Col, Giorgini, Masiello, Vinetot, Zaro.

Centrocampisti: Casiraghi, Eklu, Lunetta, Schiavone, Siega, Tait.

Attaccanti: Carretta, Cissé, Larrivey, Mazzocchi, Odogwu, Rover.

La presentazione del match

QUI ASCOLI – Out Adjapong. Breda dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali andrà Leali mentre la difesa dovrebbe composta da Donati, Botteghin, Quaranta e Falasco. A centrocampo Collocolo, Buchel e Caligara. Sulla trequarti Mendes, di supporto alla coppia di attacco composta da Dionisi e Forte.

QUI SUDTIROL – Assenti gli infortunati Celli e Davi e lo squalificato Pompetti. Bisoli dovrebbe rispondere col modulo 4-4-2 con Poluzzi in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Fiordilino e Vinetot e sulle fasce da Curto e Lunetta. In mezzo al campo Casiraghi e Zaro con Mazzocchi e Tait a chiudere la linea di centrocampo. In attacco Odogwu e De Col.

Le probabili formazioni di Ascoli – Sudtirol

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Quaranta, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Dionisi. Allenatore: Breda

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Vinetot, Fiordilino, Lunetta, Mazzocchi, Casiraghi, Zaro, Tait (c), De Col, Odogwu. Allenatore: Bisoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

