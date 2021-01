FA Cup, Aston Villa – Liverpool: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Aston Villa – Liverpool di Venerdì 8 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per i trentaduesimi di finale della FA Cup

BIRMINGHAM – Venerdì 8 gennaio 2021 , alle ore 20:45 si disputa Aston Villa – Liverpool , gara valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza l’Aston Villa ha colto il successo con il risultato di 7-2. Pronostico a favore della Liverpool con i bookmakers che quotano questo successo a 2.00. Nelle ultime cinque gare disputate l’Aston Villa ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 8 gol e subendone 3. Il Liverpool invece ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 3. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 20:45 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ASTON VILLA:. A disposizione:



LIVERPOOL:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni di Aston Villa -Liverpool

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lindelof e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bailly e Maguire. A centrocampo Fred e McTominay in cabina di regia mentre davanti spazio a James, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cavani. Il Liverpool potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Alisson in porta e difesa composta al centro da Fabinho e Matip e ai lati da Williams e Robertson.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Barkley; Trezeguet, Watkins, Grealish. Allenatore: Smith.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Aston Villa – Liverpool, valido per i trentaduesimi di finale della FA Cup, sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La gara sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.