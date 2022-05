La partita Aston Villa – Liverpool del 10 maggio 2022 in diretta: alla rete al 3′ di Luiz ha risposto Matip e Mané

BIRMINGHAM – Martedì 10 maggio, alle ore 21, al Villa Park di Birmingham, va in scena Aston Villa – Liverpool, anticipo della trentaseiesima giornata di Premier League2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Burnley e sono undicesimi, a pari merito con il Brentford, con 43 punti, frutto di tredici vittorie, quattro pareggi e diciassette sconfitte, con quarantasette gol fatti e altrettanti subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due, siglando sei reti e incassandone sette. I Reds sono reduci pareggio casalingo per 1-1 contro il Tottenham. Un pareggio, quello contro la squadra di Conte che potrebbe costare caro perché quando mancano ormai soltanto 270 minuti alla fine del torneo le lunghezze che dividono la squadra di Klopp dal Manchester City sono diventate tre, Senza contare che, in caso di parità al termine dela stagione, a spuntarla sarebbero i Citizens per via della differenza reti, anche grazie 5-0 con cui domenica scorsa hanno battuto il Newcastle. I Reds sono, pertanto, obbligati a vincere tutte e le tre ultime gare e sperare che la diretta avversaria nella corsa al primato inciampi in una situazione sfavorevole. Hanno 83 punti, frutto di venticinque partite vinte, otto pareggiate e due perse con ottantasette gol realizzati a fronte di ventitré presi. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio; nove reti segnate e tre incassate. All’andata finì 1-0 in favore della squadra del Liverpool.

Tabellino e statistiche

ASTON VILLA: Martinez E., Cash M., Coutinho (dal 25′ st Buendia E.), Digne L., Ings D., Konsa E., Luiz D., McGinn J., Mings T., Nakamba M. (dal 17′ st Chukwuemeka C.), Watkins O. (dal 36′ st Traore B.). A disposizione: Olsen R., Buendia E., Chambers C., Chrisene B., Chukwuemeka C., Iroegbunam T., Sanson M., Traore B., Young A. Allenatore: Gerrard S..

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold T., Diaz L. (dal 27′ st Salah M.), Diogo Jota, Fabinho (dal 30′ pt Henderson J.), Jones C. (dal 17′ st Thiago), Keita N., Mane S., Matip J., Tsimikas K., van Dijk V.. A disposizione: Kelleher C., Firmino R., Gomez J., Henderson J., Konate I., Milner J., Origi D., Salah M., Thiago Allenatore: Klopp J..

Reti: al 3′ pt Luiz D. (Aston Villa) al 6′ pt Matip J. (Liverpool), al 20′ st Mane S. (Liverpool).

Possesso palla: 39%-41%

Conclusioni: 9 (4 in porta) – 17 (6 in porta)

Angoli: 2-3

Fuorigioco: 3-2

Parate del portiere: 4-3

La presentazione del match

QUI ASTON VILLA – Gerrard dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Martinez in porta e difesa composta al centro da Konsa e Mings e sulle fasce da Cash e Digne. A centrocampo McGinn, Chambers e Douglas Luiz. Sulla trequarti Buendia, di supporto alla coppia di attacco composta ca Ings e Watkins-

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo 4-3-3 con Alisson tra i pali e con Gomez, Matip, van Dijk e Tsimikas a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Keita, Fabinho e Thiago Alcantara. Tridente offesivo formato da Salah, Diogo Jota e Luis Diaz.

Le probabili formazioni di Aston Villa – Liverpool

ASTON VILLA (4-3-1-2): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Chambers, Douglas Luiz; Buendia; Ings, Watkins. Allenatore: Gerrard

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Allenatore:

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e, per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.