Atalanta-Juventus 1-2, il tabellino: i bianconeri vincono la Coppa Italia

Il tabellino di Atalanta-Juventus 1-2 il risultato finale: reti di Kulusevski e Chiesa per il successo della squadra di Pirlo.

REGGIO EMILIA – La Juventus vince la Coppa Italia 2020/2021. Nel match valido per la finale della coppa Nazionale la squadra di Pirlo batte 2-1 l’Atalanta. Reti di Kulusevski e Chiesa per il successo della Juventus mentre alla squadra di Gasperini non basta il momentaneo pareggio di Malinovskyi. Successo meritato per i bianconeri grazie ad un’ottima seconda frazione di gioco e secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, sempre a Reggio Emilia, contro il Napoli. Delusione per l’Atalanta che perde la seconda finale di Coppa Italia dopo quella con la Lazio.

Atalanta-Juventus 1-2: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (76′ Djimsiti), Romero, Palomino; Hateboer (76′ Ilicic), De Roon, Freuler, Gosens (83′ Miranchuk); Pessina (68′ Pasalic), Malinovskyi (68′ Muriel); Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Maehle, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Ilicic, Miranchuk, Lammers, Muriel. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa (74′ Dybala); Kulusevski (83′ Bonucci), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Ramsey, Arthur, Dybala, Bernardeschi, Morata. Allenatore: Pirlo

RETI: 31′ Kulusevski (J), 41′ Malinovskyi (A), 73′ Chiesa (J)

AMMONIZIONI: Chiellini, De Ligt, Romero (J), Malinovskyi, Freuler, De Roon, Ilicic (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Mapei Stadium