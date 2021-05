Atalanta – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Juventus del 19 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale di Coppa Italia

REGGIO EMILIA – Mercoledì 19 maggio alle ore 21 andrà in scena Atalanta – Juventus, incontro valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che viene dalla vittoria esterna contro il Genoa che le ha permesso di qualificarsi alla prossima Champions League ed in classifica occupa la seconda posizione con 78 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pirlo che è reduce dalla vittoria casalinga contro l’Inter ed in classifica occupa la quarta posizione con 75 punti. L’Atalanta ha staccato il pass per la finale eliminando la Lazio mentre la Juventus ha centrato l’accesso alla finale eliminando l’Inter.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 19 maggio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malinovskyi alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Buffon tra i pali, reparto difensivo composto da Danilo e Cuadrado sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a De Ligt e Chiellini. A centrocampo Bentancur e Rabiot in cabina di regia con McKennie e Chiesa sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer; De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Mapei Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Juventus, valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1. La sfida sarà visibile in diretta anche sull’applicazione RAI Play.