Atalanta-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Lazio di domenica 6 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 6 aprile, nella cornice dello Stadio Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Lazio, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che sono reduci dal pareggio casalingo maturato contro il Torino nel quale la squadra di Baroni si è fatta recuperare il vantaggio iniziale, siglato da Marusic, da una rete di Geneitis. I biancocelesti nelle ultime cinque sfide hanno vinto una sola volta, 2-1 in casa del Milan, e sono scivolati in settima posizione con 52 punti.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, l’Atalanta. La squadra di Gasperini dopo aver vinto 4-0 in casa della Juventus ha perso le ultime due sfide di campionato contro Inter e Fiorentina. I neroblu sono terzi con 58 punti.

La gara sarà affidata all sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova coadiuvato da Scatragli e Bahri, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre al VAR andranno Di Paolo e Abisso.

L’arbitro

Sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Atalanta-Lazio, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà all Gewiss Stadium di Bergamo, calcio d’inizio alle ore 18:00. Dieci i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: sette vittorie e tre sconfitte. Tredici, invece, le sfide arbitrate all’Atalanta fino a ora: sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Atalanta

I precedenti tra le due squadre sono 130, nei quali la Lazio ha trionfato 39 volte, l’Atalanta 41, mentre sono stati 50 i pareggi tra le due compagini. Nell’ultimo precedente, giocato sul finire del girone di andata, le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1 all’olimpico con gol di Dele-Bashiru e Brescianini

Presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa alleanti da Gasperini si schiereranno il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Carnesecchi con Djimsiti, Hien e Kolasinac a formare il reparto arretrato. Larghi a centrocampo stazioneranno Bellanova e Zappacosta con De Roon ed Ederson al centro. Dietro a Retegui agiranno De Ketelaere e Lookman.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Gigot e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Vecino e Rovella con Isaksen, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle di Pedro.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Atalanta-Lazio valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Atalanta-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.