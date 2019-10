Serie A, Atalanta – Lecce 3-1: il tabellino

Una grande Atalanta nel nuovo stadio, spinta dai propri tifosi, non lascia scampo al Lecce di Liverani che non può nulla contro un Papu Gomez in forma strepitosa

BERGAMO – Una partita equilibrata nella metà del primo tempo, poi nel momento migliore del Lecce Gosens ruba palla in attacco, serve Zapata che tira una bomba in porta e mette la partita dell’Atalanta in discesa. Infatti 5 minuti dopo il raddoppio di Gomez che ha giocato una partita incredibile, il migliore in campo. Partita sontuosa anche da parte di Gosens che oltre all’assist ed il gol ha giocato una partita in cui era onnipresente. Per il Lecce bene Babacar da subentrato, che mette in difficoltà la difesa atalantina. Partita con 5 ammonizioni ma tutto sommato corretta. Delusione per Ilicic che non trova il gol del nuovo stadio, merito però di uno strepitoso Gabriel che ha parato ben 13 titi diretti nella sua porta.

Il tabellino di Atalanta – Lecce



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer (dal 69′ Toloi), Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic (dal 74′ Malinovski), Zapata (dal 59′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Masiello, Arana, Hateboer, Malinovski, Pasalic, Muriel,Barrow. Allenatore: Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Petriccione (dal 55′ Farias); Mancosu; Falco, La Mantia (dal 60′ Babacar). A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Lapadula, Shakhov, Meccariello, Farias, Vigorito, Babacar, Lo Faso, Dell’Orco, Tachtsidis, Bleve. Allenatore: Liverani

Reti: 35° Zapata, 40° Gomez, 56° Gosens (Atalanta), 86° Lucioni (Lecce)

Ammonizioni: Lucioni, Majer, Rispoli (Lecce), Kjaer, De Roon (Atalanta)

Recupero: 1min (1°T), 4min (2°T)